La ULE reivindica el papel "clave" de ciencia e investigación en el Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática

La catedrática de Ecología de la ULE, León Leonor Calvo (centro derecha), con la rectora d la ULE, Nuria González (centro izquierda), en la Convención por un Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática que se celebra en Ponferrada (León). - ULE

PONFERRADA (LEÓN), 14 (EUROPA PRESS)

La catedrática del área de Ecología de la Universidad de León (ULE), Leonor Calvo, ha defendido este martes en la Convención por un Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática el papel "clave" de la ciencia en la lucha contra el cambio climático y ha destacado la importancia de poner la investigación "al servicio de las personas" que tienen que tomar decisiones de planificación y de gestión.

En este sentido, ha destacado la puesta en marcha del nuevo grupo de trabajo multidisciplinar para la Gestión Integral de Incendios Forestales que se ha creado en el seno de la institución universitaria leonesa y que aúna a profesionales de áreas como ecología, zoología, veterinaria, agricultura o sociología.

Así lo ha expresado en la mesa de diálogo titulada 'Un modelo de gestión forestal adaptado a las realidades sociales' de la Convención, que reúne en Ponferrada a representantes institucionales, empresas, entidades sociales, sindicatos, expertos y jóvenes.

En su intervención, la catedrática ha puesto de relieve la necesidad de fortalecer la cooperación entre la comunidad científica, los responsables de la gestión política y la sociedad, especialmente en territorios afectados por grandes incendios y procesos de degradación ambiental, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

Tras los graves incendios de este verano, Calvo ha valorado el interés que los responsables de la gestión están mostrando por los conocimientos y herramientas que se generan en el seno de la Universidad de León.

Al respecto, ha precisado que, después de muchos años, están preguntando a la ULE sobre diferentes cuestiones y pidiendo su ayuda y colaboración, algo que, según ha señalado, es "un paso importante".

ZONAS QUEMADAS.

Además, ha recordado que este verano se quemaron más de 100.000 hectáreas en la provincia leonesa, una situación que exige "la toma de decisiones ya". "No se puede hacer restauración dentro de un año cuando no tengamos ya suelo en parte de los sistemas que se han quemado", ha enfatizado.

En su exposición, la catedrática de Ecología de la ULE ha hecho hincapié en que los sistemas rurales no están protegidos, no tienen planes de autoprotección, algo que es necesario corregir "en el presente y en el futuro". "Tenemos muchos espacios protegidos, muchas especies protegidas, el 30 por ciento de los incendios de este año corresponden a espacios con algún tipo de protección", ha concretado.

Además, ha incidido en que en los citados incendios sólo un 15 por ciento del territorio se ha quemado una vez y hay zonas que han ardido ocho veces. En estas zonas resulta "especialmente importante" la restauración y la recuperación porque son áreas "muy sensibles" por una posible pérdida de suelo asociado a la cantidad de incendios que han sufrido. Al respecto, ha apuntado que desde la ULE se están "concretando" cuáles son las zonas que serán "más difícil" de recuperar.