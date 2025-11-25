La ULE reivindica los valores democráticos con León como origen del parlamentarismo en el aniversario de la Constitución

La vicerrectora de Inclusión, Igualdad y Proyección Social de la ULE, Raquel Domínguez y el presidente de las Cortes de Castilla y León y de la Fundación de Castilla y León, Carlos Pollán, en la presentación de la Cátedra del Parlamentarismo. - ULE

La Universidad de León (ULE) ha reivindicado este martes los valores democráticos con León como origen del parlamentarismo en el marco del cuadragésimo séptimo aniversario de la Constitución, un acto en el que se ha presentado la nueva Cátedra de Parlamentarismo.

La vicerrectora de Inclusión, Igualdad y Proyección Social de la ULE, Raquel Domínguez, ha destacado que la nueva Cátedra es "un puente entre la historia y la actualidad" porque une más de 900 años de tradición parlamentaria con la formación y la sensibilización social.

Además, ha expresado la "especial relevancia estratégica" del parlamentarismo, no solo como instrumento de desarrollo económico y social, sino como un legado histórico que "conviene difundir y valorar".

Para la ULE, ha asegurado, es "un honor" avalar esta Cátedra junto a la Fundación de Castilla y León con la confianza puesta en su contribución en la consolidación de una sociedad "más consciente, participativa e inclusiva" en la que la historia y la enseñanza se unan para fortalecer los valores democráticos.

ALFONSO IX, "EJEMPLO POLÍTICO"

El acto ha contado con la presencia del presidente de las Cortes de Castilla y León y de la Fundación de Castilla y León, Carlos Pollán, que ha situado en el centro de su discurso la figura de Alfonso IX, con un papel decisivo en la historia constitucional europea y su vigencia como "ejemplo político".

Pollán ha afirmado que celebrar a León como cuna del parlamentarismo supone un "doble orgullo", como leonés y como presidente de las Cortes, al tiempo que ha puesto en valor el "juego limpio" con el que León ha defendido siempre que los Decreta de 1188 son "el testimonio documental más antiguo del sistema parlamentario europeo".

Además, ha recordado que incluso en el "remotísimo caso" de que se quisiera cuestionar este "hito", todo cuanto sucedió en el claustro de la Basílica de San Isidoro en 1188 "no perdería un ápice de su validez e importancia", pues allí quedaron representados los tres estamentos de la época y se sentaron las bases del diálogo político.

Por otra parte, se ha referido al contenido de los Decreta como "una primitiva declaración de derechos" que aún en la actualidad sigue marcando la civilización, al consagrar tres garantías "esenciales": las garantías procesales, el respeto por el procedimiento judicial y el reconocimiento de la propiedad privada y la inviolabilidad de los bienes.

SUPO "TOMAR EL PULSO AL REINO"

Pollán ha contextualizado la convocatoria de aquellas Cortes por parte de "un joven Alfonso IX enfrentado a un reino que parecía condenado a la descomposición" por el deterioro del patrimonio real, la inseguridad y la amenaza de guerra civil. El rey, ha añadido, supo entonces "tomar el pulso al reino" y buscar una base social amplia que le otorgara legitimidad y capacidad de acción.

Por su parte, el presidente del Consejo Consultivo de Castilla y León, Agustín Sánchez de Vega, ha señalado que han pasado 850 años desde que a Alfonso IX se le ocurriera que, además del mundo eclesiástico y el mundo de los nobles, debían estar presentes los personajes de las villas para debatir y deliberar.

"EJE" DEL SISTEMA DEMOCRÁTICO

En este contexto, ha considerado necesario "insistir a los jóvenes" ante "encuestas complicadas" que recogen inclinaciones "hacia otros sistemas". "El parlamentarismo es el eje del sistema democrático, de la forma de gobierno democrática, sin parlamentarismo no es posible la democracia", ha apuntado.

La Cátedra del Parlamentarismo nació fruto del convenio entre la Universidad y la Fundación de Castilla y León y fue firmada por la rectora de la ULE, Nuria González y el presidente de las Cortes de Castilla y León el pasado mes de febrero en la Real Colegiata de San Isidoro, escenario de las primeras cortes parlamentarias de la historia.

Según ha explicado la directora de la Cátedra, María Esther Seijas, sus objetivos principales son, por una parte, consolidar y divulgar la consideración de León como cuna del parlamentarismo y, por otra, la propia Institución parlamentaria, un órgano "esencial" para el funcionamiento de la democracia representativa.

ACTIVIDADES DIVULGATIVAS

Además, la Cátedra tiene actividades divulgativas que abarcan desde la enseñanza Primaria, Secundaria o Bachillerato hasta el público en general y colaboración con ayuntamientos. Además, se ha referido a su carácter internacional y económico porque busca crear sinergias con empresas e infraestructuras turísticas para hacer León que sea un destino de turismo parlamentario, de turismo de cultura constitucional.

En cuanto a la proyección internacional, ha confirmado que ya se han establecido colaboraciones con el Parlamento de Colombia y la ULE estará presente en Chile o Argentina, donde recordará que León es la manifestación documental más antigua del sistema parlamentario europeo.