La ULE reúne a más de 300 participantes en el XXX Congreso de la Sociedad Española de Cirugía Veterinaria desde mañana

LEÓN 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Facultad de Veterinaria de la Universidad de León (ULE) será desde este jueves sede del XXX Congreso de la Sociedad Española de Cirugía Veterinaria (Secive), uno de los encuentros científicos más relevantes en el ámbito de la cirugía veterinaria de pequeños y grandes animales que reunirá a más de 300 participantes.

En el congreso participarán especialistas, clínicos y cirujanos veterinarios que compartirán conocimientos, avances técnicos y experiencias prácticas, por lo que se trata de una cita "imprescindible" para los veterinarios que buscan actualizarse, profundizar en cirugía veterinaria y conectar con profesionales del sector.

El programa abordará áreas "clave" como cirugía ortopédica y traumatología, cirugía de tejidos blandos, odontología y cirugía equina, así como técnicas avanzadas aplicadas a pequeños animales, exóticos y caballos. Además, se desarrollarán talleres prácticos el jueves, previos al inicio oficial del Congreso, para reforzar la formación aplicada de los participantes.

Según ha explicado el director del Hospital Clínico Veterinario de la ULE, José Antonio Rodríguez-Altonaga, el Congreso refuerza el papel de León como "referente nacional" en cirugía veterinaria, tanto en tejidos blandos como en traumatología y ortopedia y pone de relieve la trayectoria del hospital y la Facultad en la atención de casos complejos remitidos desde otras clínicas.

"La Facultad de Veterinaria y el Hospital Clínico de León son referentes desde hace años en cirugía equina y de pequeños animales. Este congreso permite compartir experiencias con especialistas de toda España, Portugal y Europa, reforzando la excelencia y la transferencia de conocimiento", ha recalcado.

CARÁCTER INTERNACIONAL

Organizado por Secive y con carácter anual, el evento se celebra en las diferentes facultades de Veterinaria españolas y cuenta con un carácter internacional, con la participación de ponentes y clínicos procedentes de Latinoamérica y Europa.

La Facultad de Veterinaria de la ULE organiza este Congreso por tercera vez, lo que reafirma su posicionamiento como "referente" en formación y práctica clínica en cirugía veterinaria y sitúa a León durante dos días en un punto de encuentro del conocimiento y la innovación en esta disciplina.