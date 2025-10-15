La ULE reúne a más de cien investigadores para abordar la emergencia de los incendios forestales

La rectora de la ULE, Nuria González, en la presentación del grupo ULEgif. - UNIVERSIDAD DE LEÓN

LEÓN 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de León (ULE) ha creado el grupo de trabajo ULEgif --Gestión Integral de Incendios Forestales--, una iniciativa que ha reunido a más de un centenar de investigadores de 18 áreas de conocimiento con el objetivo de ofrecer una respuesta "integral y multidisciplinar" frente a los incendios forestales en la provincia.

El nuevo grupo ha sido formado como una "reacción" de la comunidad universitaria a los fuegos que este verano, con la intención de poner el conocimiento, la investigación y la colaboración al servicio del territorio, según un comunicado de la Universidad recogido por Europa Press.

Su propósito es fomentar una cultura del fuego y aportar soluciones "reales y duraderas", entendiendo que los incendios son "el síntoma del abandono del medio rural y de la falta de gestión forestal".

En esta línea, la rectora de la ULE, Nuria González, ha explicado que ULEgif integra disciplinas que abarcan desde la ecología, la ingeniería forestal y agronómica, la salud pública y psicológica, la educación ambiental o la antropología social, hasta la economía aplicada o la geografía.

"Este grupo refleja la diversidad del conocimiento y su capacidad de transformarse en acción al servicio del bien común. La Universidad de León está comprometida con aplicar la ciencia a los problemas reales, acompañando a la sociedad en la recuperación del territorio y en la prevención de futuras emergencias", ha señalado González.

Además, esta iniciativa mantiene como objetivo que los resultados de su trabajo sirvan de base científica para la toma de decisiones políticas y la planificación de estrategias de prevención y gestión forestal. En esta línea, la ULE ha anunciado una reunión con el consejero de Cultura de la Junta, Gonzalo Santoja, prevista para el mes de noviembre, como primer contacto institucional de ULEgif.

LÍNEAS DE ACTUACIÓN

Las líneas de actuación del grupo abarcan desde la prevención y la educación ambiental hasta la extinción, restauración de ecosistemas y acompañamiento psicosocial a las comunidades afectadas. También incluyen el asesoramiento técnico e institucional y la generación de conocimiento "útil" para reforzar la resiliencia del territorio ante futuras emergencias.

Por su parte, el vicerrector de Investigación y Transferencia, Santiago Gutiérrez, ha destacado que esta iniciativa busca planificar "el paisaje del futuro, reducir el riesgo mediante una gestión sostenible de la biomasa y fomentar una auténtica cultura del fuego".

Asimismo, ha subrayado la "necesidad" de reforzar la bioeconomía rural y reconocer "el papel esencial de las personas que viven y cuidan los montes".

En el mismo sentido, la investigadora Elena Marcos, del grupo de Ecología Aplicada y Teledetección (GEAT), ha defendido la "importancia" de entender los incendios forestales como "una realidad con la que convivir". "No se trata de un fenómeno puntual, sino de un proceso que debemos aprender a gestionar desde el conocimiento", ha apuntado.

ABANDONO RURAL

Por su parte, la investigadora Flor Álvarez Taboada, del grupo Dracones, ha incidido en que "los incendios no son la causa, sino el síntoma de un problema más profundo, vinculado al abandono rural y la falta de gestión forestal".

Las primeras acciones sobre el terreno del grupo ULEgif tendrán lugar este viernes, 17 de octubre, en Boca de Huérgano, y continuarán a principios de noviembre en Páramo del Sil, en respuesta a la demanda de los municipios "más afectados" por los incendios. "Nos ponemos al servicio de la sociedad y de las administraciones. Solo hace falta que nos llamen", han concluido.