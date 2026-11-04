La ULE reunirá los días 12 y 13 de noviembre a las editoriales universitarias españolas para abordar su futuro

Archivo - La Fundación Sierra Pambley de León acogerá los próximos días 12 y 13 de noviembre la Asamblea General de la Unión de Editoriales Universitarias Españolas (UNE). - EUROPA PRESS - Archivo

LEÓN 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de León (ULE) acogerá los próximos días 12 y 13 de noviembre la Asamblea General de la Unión de Editoriales Universitarias Españolas (UNE), un encuentro que reunirá en la Fundación Sierra Pambley a responsables de editoriales y servicios de publicaciones de 73 universidades y centros de investigación españoles, junto a representantes de destacadas organizaciones europeas vinculadas a la edición académica y la ciencia abierta para abordar su futuro.

Bajo el lema 'Compartir el conocimiento, conectar Europa. El futuro de la edición universitaria', la cita servirá para analizar los cambios que afronta la edición académica y el papel de las editoriales universitarias en la difusión del conocimiento científico, la visibilidad de la investigación y su integración en el ecosistema europeo de publicación.

La inauguración del encuentro contará con la participación de la rectora de la ULE, Nuria González; el alcalde de León, José Antonio Diez; la presidenta de la UNE y directora de Editorial Universidad de Granada, María Isabel Cabrera, y el director del servicio de Publicaciones de la ULE, José Manuel Trabado.

La mesa 'El valor estratégico de las editoriales universitarias. Cómo fortalecer su reconocimiento institucional' abordará la contribución de estas estructuras a las funciones investigadora, docente y de transferencia de conocimiento de las universidades. Para ello, reunirá a responsables de los servicios de publicaciones de las universidades de Zaragoza, León, País Vasco y Alcalá, que compartirán experiencias y propuestas dirigidas a reforzar su presencia en los órganos de gobierno universitarios, mejorar la comunicación de sus resultados e impulsar indicadores que permitan reconocer su impacto académico, científico y social.

DIMENSIÓN EUROPEA

La dimensión europea de la edición universitaria tendrá también un papel destacado, con una mesa dedicada a las nuevas infraestructuras de publicación científica y los modelos de acceso abierto impulsados desde Europa, especialmente el European Diamond Capacity Hub (EDCH) y Open Research Europe (ORE). El encuentro contará con representantes de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) y del Directory of Open Access Journals (DOAJ), que analizarán cómo encajan las editoriales universitarias españolas en este nuevo ecosistema.

El programa incluirá también un diálogo con representantes de las asociaciones editoriales de Portugal y Francia y de la UNE sobre los retos compartidos y las oportunidades de cooperación internacional para dar mayor proyección a las publicaciones académicas europeas, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

XXIX PREMIOS NACIONALES

La primera jornada concluirá con la entrega de los XXIX Premios Nacionales de Edición Universitaria, que reconocen las mejores publicaciones editadas por universidades y centros de investigación españoles en trece categorías, que abarcan desde las monografías científicas de las distintas áreas de conocimiento hasta las traducciones, obras didácticas, ediciones digitales, colecciones y trabajos de divulgación científica.

Durante la ceremonia se entregará también el Premio Nacional a la Promoción de la Edición Universitaria 2026 a Eva Orúe, en reconocimiento a su apoyo a las editoriales universitarias y científicas españolas y latinoamericanas durante su etapa como directora de la Feria del Libro de Madrid, desde donde contribuyó a acercar estas publicaciones a la sociedad y ampliar su visibilidad.

La asamblea contará además con un programa cultural organizado por la ULE, que permitirá a los participantes conocer algunos de los principales referentes del patrimonio histórico y natural de la provincia como la Catedral de León o la Cueva de Valporquero.