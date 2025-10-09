La ULE sostine su "rotunda" apuesta por el Campus de Ponferrada y estudia ampliar las plazas en Enfermería

Imagen del acto de apertura del curso académico 2025-2026 en el Campus de Ponferrada de la Universidad de León (ULE). - ULE

PONFERRADA (LEÓN), 9 (EUROPA PRESS)

La rectora de la Universidad de León (ULE), Nuria González, ha expresado este jueves su "rotunda apuesta" por el "crecimiento y fortalecimiento" del Campus de Ponferrada y ha apuntado que se estudia la posible ampliación de las plazas en Enfermería.

Asimismo, durante el acto de apertura oficial del curso académico 2025-26, ha puesto en valor el papel "estratégico" del Campus en el desarrollo académico, social y económico de El Bierzo y ha remarcado que es una pieza "esencial" dentro del proyecto universitario. "La Universidad ni ha dado ni dará la espalda a El Bierzo", ha apostillado.

Además, ha recordado que la inversión, el crecimiento y los resultados son "la mejor prueba" del compromiso con su campus periférico. Cada año, cerca de un millar de estudiantes se forman en Ponferrada, atraídos por una oferta académica en expansión y por un entorno universitario cada vez "más dinámico y participativo", según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

Igualmente, ha señalado que este año se han registrado 235 estudiantes de nuevo ingreso, lo que supone una ocupación del 95 por ciento, superando la media de la ULE, que se sitúa en el 92 por ciento.

Además, ha destacado hechos recientes como la apertura del Colegio Mayor La Tebaida y la reforma del Grado en Geotecnologías y Topografía.

A ello hay que sumar la elevada demanda del Grado de Enfermería, que este año ha superado en más 25 matrículas las plazas, lo que empuja al equipo rectoral a estudiar la modificación de la memoria académica para ampliar sus plazas.

NUEVAS INICIATIVAS.

Nuria González ha explicado que la voluntad de seguir creciendo se refleja en nuevas iniciativas como la puesta en marcha del Aula de Simulación en el área de Ciencias de la Salud, la apertura del Aulario por las tardes para atender el aumento del alumnado, la celebración de una Semana Tecnológica para promover la innovación y el talento digital o la celebración los próximos día 25 y 26 de noviembre de las I Jornadas Nacionales de Campus Periféricos.

El campus contará, además, por primera vez, con un profesor del programa Ramón y Cajal, uno de los máximos reconocimientos a la excelencia científica y verá reforzada su oferta académica con nuevas microcredenciales en áreas ligadas al Campus como el sector vitivinícola, la cirugía podológica y la fisioterapia, así como el refuerzo a la Cátedra ULEtech Circular, gracias al compromiso financiero de la Junta de Castilla y León, con una aportación de 137.000 euros hasta 2027.

En paralelo, la Universidad trabaja en proyectos conjuntos en ambos campus centrados en impulsar la sostenibilidad y reforzar el sello Blue Campus, la puesta en marcha de un programa de mentoría emprendedora, implantar el sistema SIGMA para la digitalización de los procesos de matrícula y la adaptación de los Estatutos a la LOSU.

INVESTIGACIÓN FRENTE AL FUEGO.

La rectora ha puesto de manifiesto el compromiso de la Universidad con la investigación al servicio del territorio, con la creación del Grupo de Trabajo para la Gestión Integral de Incendios Forestales, una iniciativa que reúne a más de una docena de grupos de investigación en áreas como ecología, ingeniería forestal, salud comunitaria, psicología o economía aplicada.

"Desde la ciencia y la innovación queremos aportar soluciones que vayan más allá de lo inmediato, ayudando a restaurar los ecosistemas, apoyar a las comunidades afectadas y prevenir futuras catástrofes", ha subrayado.

El compromiso con el Campus de Ponferrada, ha continuado, se demuestra con la "mejora continua" de las infraestructuras, con la consolidación de titulaciones y con la generación de proyectos de investigación e innovación que contribuyen al desarrollo de El Bierzo. "No vamos a permitir que se ponga en duda", ha apostillado.

GRADO EN MEDICINA.

En este contexto, la rectora se ha referido al Grado en Medicina como uno de los proyectos más relevantes para la Universidad, fruto de un trabajo técnico, riguroso y coordinado con la Junta de Castilla y León y ha recordado que su implantación responde a criterios de planificación y calidad, "no a decisiones improvisadas ni políticas".

En este sentido, ha apuntado que nunca ha existido una memoria académica que recogiese la implantación del Grado en Medicina de forma simultánea en los dos campus y ha insistido en que el hecho poner en marcha una titulación de esta envergadura requiere infraestructuras, profesorado, equipamiento y una planificación responsable que garanticen la excelencia académica.

LA HOJA DE RUTA "SE MANTIENE FIRME".

Así, ha reafirmado que la hoja de ruta de la ULE "se mantiene firme", con el objetivo de que, a partir del cuarto curso, un grupo de estudiantes pueda continuar sus estudios de Medicina en el Campus de Ponferrada. Para ello se está trabajando en la capacitación y acreditación del personal sanitario de la comarca.

Por todo ello, la rectora de la ULE ha apelado a la cooperación y al consenso en torno a la implantación de unos estudios "altamente demandados" y al diálogo institucional para "seguir haciendo de la educación la mayor fuerza de transformación de la sociedad".