La última fase del IV Concurso de Tapas por Barrios Ciudad de Valladolid comienza este martes

Cartel de la quinta fase del IV Concurso de Tapas por Barrios Ciudad de Valladolid. - ASOCIACIÓN DE HOSTELERÍA DE VALLADOLID

VALLADOLID 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La quinta y última fase de la IV edición del Concurso de Tapas por Barrios Ciudad de Valladolid, 'Valladolid Tapas Walk 2025', se celebrará desde este martes, 23 de septiembre, al próximo día 28 con la participación de 14 establecimientos de los barrios de Delicias y Polígono de San Cristóbal.

Organizado por la Asociación de Hostelería de Valladolid junto con el Ayuntamiento de Valladolid, a través de la Concejalía de Turismo, Eventos y Marca Ciudad, el concurso continúa tras haber elegido finalistas en las fases anteriores.

En esta ocasión, los establecimientos que participan son el Restaurante M23, Mesón Don Pelayo, Orly, Torresrock 2.0, Café Bar Olivia, El Rincón de Chii Chef, Bar Rosina, 90 Grados, Bar Varna, Bar London, El Rincón de la Magia, Café Bar Púrpura, Las Tablas de Leite y Eli Gastrobar Grill, segúnha informado la Asociación de Hostelería de Valladolid en un comunicado recogido por Europa Press.

El jurado estará compuesto por un profesor y un alumno del IES Diego de Praves, Carlos Calderón e Iván Morán, respectivamente; Marcos Velasco, cocinero, del Restaurante La Dama de la Motilla en Fuensaldaña, y Verónica Rueda como jurado popular.

Los dos establecimientos ganadores de cada fase quedan clasificados para disputar la gran final que tendrá lugar el próximo 8 de noviembre en la Cúpula del Milenio con motivo de la celebración del XXI Concurso Nacional de Pinchos y Tapas y el IX Campeonato Mundial de Tapas ciudad de Valladolid.

Los premios serán cheques regalo de Makro y lotes de producto de gama Mahou, que además ofrecerán su stand en el concurso, para que el primero, segundo y tercer clasificado tengan la oportunidad de ofrecer su pincho los tres días de concurso.