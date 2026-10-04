La última subasta de madera de chopo dirigida por la Junta distribuirá 6,7 millones entre 44 localidades

Archivo - Madera de chopo. - PROPOPULUS - Archivo

VALLADOLID 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

La última subasta de madera de chopo coordinada por la Junta de Castilla y León, que acaba de ser adjudicada, va a permitir que 44 localidades pertenecientes a siete de las nueve provincias de la Comunidad se repartan más de 6,7 millones de euros en total.

Este proceso, considerado como el mayor de sus características durante el presente ejercicio a nivel nacional, ha movilizado un total de 61.364 metros cúbicos de madera que, divididos en 46 lotes, proceden de alrededor de 80.000 ejemplares integrados en las aproximadamente 10.000 hectáreas gestionadas por el Gobierno autonómico a través de la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente (SOMACyL).

Esta superficie, perteneciente en su gran mayoría a ayuntamientos y juntas vecinales con los que SOMACyL tiene suscritos convenios, además de a algunos particulares, hace que la sociedad participada por la Junta de Castilla y León sea el mayor gestor de choperas de la Unión Europea, y que lo haga, además, dentro de la comunidad que más espacio dedica al cultivo de esta especie con 42.000 hectáreas.

La Junta ha subrayado, en un comunicado recogido por Europa Press, que la madera proveniente de los chopos castellanos y leoneses es de la más alta calidad y que, una vez procesada, se comercializa por la industria del tablero contrachapado para cajas de frutas y hortalizas en el levante español o se exporta a países del centro de Europa y Estados Unidos.

La subasta puso a la venta un total de 63.119 metros cúbicos, por un importe de 5,7 millones de euros, adjudicándose finalmente 61.634 metros cúbicos por un importe de 6,7 millones de euros.

El precio medio de adjudicación se situó por encima de los 108 euros el metro cúbico y el incremento medio de los lotes adjudicados fue del 19 por ciento.

De las siete provincias que han participado en el proceso, León y Zamora son las que más madera han aportado, con un 38 y un 30 por ciento, y, en consecuencia, ambas han sido las que más cuantía se han adjudicado con 2,6 millones de euros y 2 millones de euros respectivamente.