Últimas plazas libres para los talleres artísticos que ofrece el área de Actividades Culturales de la ULE

Centro de Idiomas de la Universidad de León, donde se desarrollarán los talleres artísticos. - ULE

LEÓN 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El plazo de matrícula para los talleres artísticos que ha organizado el área de Actividades Culturales de la Universidad de León (ULE), que serán impartidos en el Centro de Idiomas, permanece abierto con las últimas plazas libres.

En cuanto al taller de pintura creativa con óleo y/o acrílico, para el que se ofrecen tres grupos con clases que serán impartidas por la profesora Mikaela Secada Martínez entre los meses de noviembre de 2025 y mayo de 2026.

Las clases son aptas para cualquier persona, independientemente de su nivel: desde principiantes que deseen iniciarse, a pintores más avanzados que quieran practicar o evolucionar con el óleo o el acrílico. El precio de la matrícula es de 210 euros.

Por su parte, el taller de arte, expresión y creatividad está dirigido a personas a partir de 18 años que quieran enriquecer su relación con el arte y vivir más plenamente su creatividad. También será impartido por Mikaela Secada Martínez y el precio de inscripción y el lugar de las clases son los mismos que en el anterior taller.

En cuanto al taller de dibujo e ilustración artística, está abierto a cualquier persona independientemente de su nivel y será impartido por la misma profesora que los anteriores, en el mismo lugar y con el mismo precio, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

El taller de Dibujo al Natural (Figura Humana) será impartido por Miguel Ángel Morán Tablado entre los días 15 de octubre de 2025 y 12 de mayo de 2026. Está destinado a participantes del taller en cursos anteriores, así como personas interesadas en la práctica del dibujo al natural con o sin experiencia previa y, en este caso, la matrícula es de 160 euros.

Las personas que estén interesadas pueden consultar la información sobre los diferentes talleres y formalizar su inscripción a través de la web de actividades culturales de la Universidad de León.