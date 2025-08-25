Últimas plazas para participar en la 'Ruta de las trincheras del Tarna' del Ayuntamiento de León

LEÓN 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El programa de ocio gratuito 'Hace un día de verano' de la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de León celebra la última de sus actividades de este periodo estival, 'Un día en la ruta de las trincheras del Tarna', para la que aún quedan plazas disponibles.

El programa está dirigido a jóvenes de entre 18 y 30 años empadronados en el municipio de León o matriculados en algún centro educativo del municipio, jóvenes en riesgo de exclusión social, o jóvenes en situación de refugiado.

La actividad será el 30 de agosto y la hora de salida prevista es las 9.00 horas y la hora máxima de regreso, las 20.00 horas, según ha informado el Ayuntamiento de León en un comunicado recogido por Europa Press.

Esta ruta entre Asturias y León comprende una actividad de senderismo que explora los fortines de la Guerra Civil Española en la Cordillera Cantábrica, en un recorrido que cuenta con transporte y tiene como punto de partida y regreso la plaza de la Inmaculada.

Los fortines del Tarna son unos parapetos o fortificaciones construidas en las inmediaciones del Puerto del Tarna durante la Guerra Civil. Son tres y están situados en lugares estratégicos desde los que se domina todo el valle de Riosol.

Se puede realizar como una ruta circular o siguiendo el itinerario principal, que pasa por los fortines de Tarna I y Tarna II. La ruta tiene un desnivel considerable, por lo que se recomienda tener un nivel medio-alto de senderismo.

Para más información, los interesados pueden acudir al Centro de Información Juvenil León Joven (avenida Padre Isla 48), de lunes a viernes entre las 9.00 y las 14.00 horas, enviar un correo electrónico información.juventud@aytoleon.es o llamar al 987 87 52 00.