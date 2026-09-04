El Ultra Montaña Palentina se disputa el 12 de septiembre con 500 corredores inscritos y el apoyo de Diputación

Presentación del Ultra Montaña Palentina. - DIPUTACIÓN DE PALENCIA

PALENCIA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Palencia continúa consolidando su apoyo al Ultra Montaña Palentina, una de las citas deportivas de referencia de la Montaña Palentina que celebrará su edición de 2026 el próximo 12 de septiembre, con 500 corredores inscritos, el máximo de participación establecido para las cinco pruebas que integran el programa y cuyas plazas ya se han completado.

La presidenta de la Diputación, Ángeles Armisén, ha recordado que esta carrera nació en 2015 de la mano del Club Atletismo Puentecillas y la Diputación de Palencia con el objetivo de unir deporte y naturaleza y ofrecer a los participantes la posibilidad de descubrir y disfrutar de algunos de los paisajes más espectaculares de la Montaña Palentina.

Armisén ha subrayado, además, que con su apoyo al Ultra Montaña Palentina y otras pruebas deportivas de montaña, la Diputación utilizan el deporte "como vehículo para promocionar los recursos naturales y turísticos de la provincia", especialmente de la Montaña Palentina, un territorio que ofrece unas condiciones excepcionales para la práctica de actividades deportivas vinculadas a la naturaleza.

"Se trata de una apuesta que se ha mantenido durante más de una década y que ha permitido consolidar la prueba en el calendario de las carreras de montaña", ha explicado durante la presentación de la prueba en la que ha estado acompañada por el diputado de Deportes, Eduardo Tejido; el coordinador de Deportes de la Institución Provincial, Enrique Hermoso; el alcalde de Velilla del Río Carrión, Gonzalo Pérez, y el responsable del Club Atletismo Puentecillas, Francisco Caballero.

El Ultra Montaña Palentina volverá a ofrecer diferentes niveles de dificultad y distancias para acercar el deporte de montaña a un amplio perfil de participantes, desde los corredores que afrontan el exigente Ultra Trail hasta las categorías destinadas a jóvenes y a quienes se inician en esta modalidad.

El Ultra Trail Montaña Palentina será la prueba reina del programa, con un recorrido de 65 kilómetros y 4.400 metros de desnivel positivo. Los participantes afrontarán un trazado que les llevará por algunos de los enclaves más representativos de la Montaña Palentina, como las Agujas de Cardaño, el Pozo de las Lomas, la Cascada de Mazobre o el Collado de Arra.

El recorrido permitirá además a los corredores transitar durante varios kilómetros por encima de los 2.000 metros de altitud, con panorámicas sobre los Picos de Europa, la Montaña de Riaño y la propia Montaña Palentina. La segunda modalidad por distancia será el Maratón Montaña Palentina (MMP), de 44 kilómetros y 3.400 metros de desnivel positivo, con salida a las 8.30 horas desde Puente Agudín y llegada a Camporredondo.

El tiempo máximo establecido para completar la prueba será de 11 horas. El Trail Fuentes Carrionas (TFC) contará con 20 kilómetros y 1.150 metros de desnivel positivo. La salida será a las 10.00 horas desde Cardaño de Arriba y la llegada, en Camporredondo, con un tiempo máximo de cinco horas.

A estas tres pruebas se suman la Start Trail, de seis kilómetros y 300 metros de desnivel positivo, con salida y meta en Camporredondo a las 17.15 horas, y la Young Trail, también de seis kilómetros y 300 metros de desnivel, dirigida a jóvenes de entre 13 y 18 años, que tomarán la salida a las 17.00 horas.

Las cinco modalidades cuentan con un máximo conjunto de 500 participantes, cifra que ya se ha alcanzado, lo que refleja el interés que mantiene esta competición y la capacidad de la Montaña Palentina para atraer a deportistas y visitantes.