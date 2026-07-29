La UME envía unidades de su Quinto Batallón para sumarse a la lucha contra el fuego en Fermoselle (Zamora)

Llamas y humo procedentes de un incendio forestal, a 29 de julio de 2026, en Fermoselle (Zamora). - Paloma V. Escarpa - Europa Press

ZAMORA 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Unidad Militar de Emergencias (UME) ha informado este jueves de que ha enviado unidades de su Quinto Batallón de Intervención, con base en El Ferral del Bernesga (León) para sumarse a los trabajos de extinción del incendio forestal de Fermoselle (Zamora).

El fuego se ha originado a las 13.05 horas de este miércoles y ha sido declarado IGR 1 a las 13.36 horas. Poco después de las 14.00 horas ha sido elevado a IGR 2 al poder comportar un grave riesgo para la población y para bienes no forestales, de acuerdo con la información facilitada por la Consejería de Medio Ambiente.

Pasadas las 15.00 horas se ha comunicado mediante el sistema ES-Alert la evacuación de Cibanal, Formariz, Fornillos de Fermoselle, Palazuelos de Sayago, Pinilla de Fermoselle, Mámoles y Záfara, cuyos vecinos deben dirigirse a Bermillo de Sayago. Asimismo, se ha ordenado el confinamiento de la localidad de Fermoselle ante la evolución del incendio.

El Centro Coordinador de Emergencias de Protección Civil hizo llegar el mensaje ES-Alert a los alrededores de Fermoselle para informar de los desalojos decretados e insiste en pedir a los ciudadanos en que sigan las indicaciones del mensaje y llamen al 112 sólo en caso de emergencias.