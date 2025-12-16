Umoya proyectará la película 'Mariposas negras' el viernes en el Centro Cívico Canal de Castilla de Valladolid

Archivo - Cartel de la proyección de 'Mariposas negras', organizada por Umoya. - ASOCIACIÓN UMOYA - Archivo

VALLADOLID 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Umoya Comité de Solidaridad con África Negra de Valladolid proyectará la película 'Mariposas Negras', de David Baute, este viernes, 19 de noviembre, en el Centro Cívico Canal de Castilla, con entrada libre hasta completa aforo.

La proyección comenzará a las 19.00 horas y se trata de un pase especial de la 17 edición de la Muestra de Cine Africano, cuyo programa ordinario tuvo lugar el pasado mes de mayo, según ha informado la organización en un comunicado recogido por Europa Press.

La cita sigue el formato de cine-fórum y contará para el debate con el director del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Valladolid y profesor titular del Departamento de Derecho Penal e Historia y Teoría del Derecho, Javier García Medina.

La Muestra está financiada por el Ayuntamiento de Valladolid, en el marco de las Subvenciones a entidades privadas sin ánimo de lucro para el desarrollo de proyectos de servicios sociales, igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y prevención de la violencia de género durante el ejercicio 2025.

Asimismo, cuenta con la colaboración de la Fundación Alberto Jiménez Arellano-Alonso, el Observatorio de estudios Africanos de la UVa, los Comités Óscar Romero, la Fundación Horizontes Abiertos, Acción Verapaz, Ecologistas en Acción Valladolid, el Observatorio de Derechos Humanos de la UVa y Educa Tanzania.