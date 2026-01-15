Unaspi siembra Valladolid con más de 200 tractores y alza la voz contra Mercosur y políticas de destrucción del campo

Centenares de tractores y personas protestan ante la sede de las Cortes por el tratado de Mercosur. - CLAUIDA ALBA/EUROPA PRESS

VALLADOLID, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Unión Nacional de Asociaciones del Sector Primario Independientes (Unaspi) ha sembrado el centro de Valladolid con más de 200 tractores que han entrado por diferentes puntos de la ciudad para alzar la voz por la "mochila llena de piedras" con la que los agricultores y ganaderos de la Comunidad van a tener que competir frente a los países integrantes de Mercosur y por las políticas "de destrucción del campo" que se llevan a cabo desde el Gobierno europeo, central y autonómico.

"Mercosur viene cuesta abajo y nosotros vamos a cuesta arriba con una mochila de piedras. Es imposible competir", ha resumido Miguel Ángel Aguilera durante su atención a los medios en frente de las Cortes donde a estas horas no paraban de llegar tractores con lemas como 'el campo somos todos' y carteles con la foto del ministro del ramo Luis Planas al que acusan de "traidor" tras la tras la aprobación, el pasado 9 de enero, del tratado de UE-Mercosur.

Con esta movilización, Aguilera ha asegurado que el sector quiere que los grupos parlamentarios, "pero sobre todo el Gobierno de Castilla y León presione al central" para no ratificar este acuerdo y que tomen conciencia de que, si se hace, supondrá "el fin de la agricultura y la ganadería" en el territorio.

De ahí que, ante la "inminente firma" del tratado, ha exigido que España se alinee con "Francia y los países que están en contra" porque todavía hay "un margen de maniobra".

En este contexto, ha afeado a la consejera del ramo, María González Corral, que calificara el acuerdo de "beneficioso", y la ha invitado a que explique en "qué es bueno para el campo". "Los agricultores y ganaderos de Europa, España y Castilla y León no quieren esos acuerdos, estamos en pie de guerra, estamos en la calle por algo, no por placer, porque vemos el fin del sector primario y el fin de los pueblos y de las zonas rurales. Entonces que tomen conciencia y por favor piensen un poco en la gente del campo", ha argumentado.

Palabras que le han servido para, a continuación, denunciar los graves incendios que han afectado a la Comunidad este verano y que, a su juicio, vienen propiciados en parte por "el abandono a la ganadería". "Los incendios que acabamos de tener este año, devastadores. Porque no hay ganadería en los montes, porque han estado promocionando y subvencionando el abandono de la ganadería, en vez de subvencionar que haya más. Es inentendible", ha señalado.

El responsable de Unaspi ha advertido de que van a seguir "en la calle" para defender el sector y que los alimentos "lleguen a las casas", pero incide que una Comunidad cerealista y ganadera como Castilla y León va a salir "muy perjudicada" al competir contra países con extensiones de cultivos "muy grandes", que trabajan con "mano de obra mucho más barata" y que utilizan productos químicos "que aquí llevan años prohibidos". "Eso lo que hace es aumentar sus producciones, nosotros no podemos competir con eso. Mercosur viene cuesta abajo y nosotros vamos cuesta arriba con una mochila de piedras. Es imposible competir", ha zanjado.

Sobre si estarían dispuestos a aceptar el tratado si éste incluye "cláusulas espejo" tal y como ayer demandaron tanto la Junta como el resto de las organizaciones en el Consejo Regional Agrario, el responsable de Unaspi admite que si eso fuera así y siempre que se diera el principio de "preferencia comunitaria" estarían dispuestos a "hablar de ello". "Con las mismas reglas, guardando la preferencia comunitaria, desde luego. Pero Mercosur ya ha dicho que no va a aceptar ninguna cláusula espejo porque no están en el acuerdo", ha apuntado.

Por último, ha valorado la respuesta "una vez más" del campo en esta movilización para indicar que registrarán un escrito en las Cortes en las que, además del "no a Mercosur", exigirán una simplificación administrativa, la gestión de la fauna y la prevención de incendios y un apoyo al relevo generacional.

"No pedimos privilegios, pedimos respeto y dignidad para vivir de nuestro trabajo. Defender el sector primario de Castilla y León es defender la alimentación de todos, el futuro de nuestros pueblos y la supervivencia de nuestra Comunidad autónoma", recoge el documento.

CEREALES Y GANADERÍA

Entre los manifestantes, la zamorana Joana López (Fuentesaúco) ha denunciado la "asfixia y persecución" que sufre el sector. "Llevamos dos años exactamente pidiendo que se nos escuche, que tengan en cuenta nuestras necesidades, que dejen de asfixiarnos. El problema del campo es un problema que está afectando a toda la sociedad y nadie hace nada. Al contrario, cada día es peor. Estamos completamente asfixiados y perseguidos", ha lamentado.

Al hilo de estas palabras ha denunciado los sobrecostes que afectan a agricultores y ganaderos, con los insumos "disparados", mientras el precio del cereal es "el mismo que hace 40 años". "Mi abuelo cobraba lo mismo por un kilo de trigo que cobramos nosotros ahora, es inasumible", ha finalizado.

Por su parte, el ganadero de Aguilar de Campos Gonzalo Martínez ha pedido al ciudadano que les "apoye" en sus reivindicaciones al estar en juego "la soberanía alimentaria". "Nuestros productos son seguros, tenemos unas exigencias que los de fuera no cumplen. Todavía nos queda un pequeño hálito de esperanza para que Mercosur no se firme. Para ello necesitamos la fuerza de la gente para decir a los políticos ¡basta ya! ¡Basta ya! de cachondearse de nosotros porque al final van a acabar con las agriculturas familiares y se lo van a dar a grandes empresas para que manejen nuestra alimentación", ha finalizado.

Unaspi tiene previsto reunirse con representantes de varios grupos durante las horas que dure la movilización --en principio hasta las 17.00 horas-- en la sede de las Cortes.