Unicaja activa una línea de financiación al 0% para los afectados por los incendios de Madrid y Ávila

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MADRID/VALLADOLID 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

Unicaja ha puesto en marcha una línea extraordinaria de financiación al 0 por ciento de interés y sin comisiones dirigida a los clientes afectados por los incendios forestales registrados en la Comunidad de Madrid y en la provincia de Ávila, en Castilla y León, zonas que han sido incluidas en la declaración de emergencia nacional aprobada por el Gobierno.

La medida tiene como objetivo aportar liquidez inmediata y facilitar la recuperación de viviendas, explotaciones, negocios y la actividad económica local.

La iniciativa se dirige a familias, autónomos, pymes, agricultores y ganaderos de las zonas afectadas, entre las que se encuentran Villa del Prado, Aldea del Fresno, San Martín de Valdeiglesias y Pelayos de la Presa, en la Comunidad de Madrid, así como Burgohondo, en la provincia de Ávila.

La financiación preferente se articula a través de dos productos complementarios. Por un lado, un préstamo para la rehabilitación y reposición de activos personales y productivos -como viviendas, explotaciones agrarias o vehículos-, con una cobertura de hasta el 80 por ciento del proyecto y plazos de devolución de hasta cinco años.

Por otro lado, la entidad ha articulado un préstamo de anticipo de indemnización que permite adelantar las compensaciones del Consorcio de Compensación de Seguros o de aseguradoras privadas, con una cobertura de hasta el 90 por ciento del valor del siniestro y un plazo de hasta 12 meses, ampliable si el pago no se ha materializado.

Ambas líneas de financiación están exentas de intereses y de comisiones de estudio, apertura, cancelación y entrega a cuenta, contando además con flexibilidad en plazos y amortización. Los clientes afectados pueden tramitar la solicitud en cualquier oficina de la entidad financiera, donde un gestor especializado evaluará cada caso de forma individual.

Asimismo, la entidad ha reforzado la coordinación de sus equipos tanto en la red de oficinas como a través de los especialistas de Unicaja Mediación para facilitar información sobre la declaración de siniestros y acompañar a los clientes durante la tramitación. Esta actuación se enmarca en los protocolos de emergencia de la entidad para acelerar la recuperación del tejido económico local.