Unicaja reúne en Valladolid a su red comercial para compartir los avances del Plan Estratégico 2025-2027. - UNICAJA

VALLADOLID 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

Unicaja ha reunido este miércoles, 4 de marzo, en Valladolid a los equipos operativos y a las redes de Negocio de Castilla y León y otras zonas de actuación limítrofes para compartir los avances del Plan Estratégico 2025-2027 en su primer año de ejecución, así como los retos y prioridades para los próximos ejercicios.

Este encuentro ha contado con la participación de más de 360 empleados y ha estado liderado por el presidente de Unicaja, José Sevilla, y el CEO, Isidro Rubiales, acompañados por los responsables de distintas áreas clave para el desarrollo del plan.

La jornada forma parte del ciclo de encuentros internos que la entidad desarrolla en distintas ciudades para trasladar la evolución de la planificación estratégica, de manera que se ponen en valor los resultados alcanzados hasta la fecha, tanto en términos de fortalecimiento de la actividad comercial como de mejora de las capacidades organizativas.

Estas jornadas también tienen entre sus objetivos reforzar la orientación al cliente y al empleado, y alinear a los equipos con las prioridades definidas para este segundo año de ejecución, según ha subrayado Unicaja en un comunicado recogido por Europa Press.

Durante la sesión de este miércoles, la alta dirección ha expuesto los avances registrados en ámbitos como la transformación digital, la mejora de la experiencia de cliente y el impulso al crecimiento sostenible del negocio, tanto en banca minorista como en empresas.

En su intervención, tanto el presidente de Unicaja como el CEO han destacado la importancia de contar con los equipos operativos y de negocio para la adecuada ejecución de los objetivos del Plan Estratégico.

Así, Sevilla ha insistido en que "compartir la evolución del Plan Estratégico con los profesionales de la red comercial es clave para consolidar un proyecto común y reforzar nuestra posición en los territorios".

Por su parte, Rubiales ha manifestado que estas jornadas "permiten alinear prioridades, escuchar a los equipos y acelerar la ejecución de las iniciativas que deben impulsar el crecimiento del banco".

Con esta iniciativa, Unicaja reafirma su apuesta por "una comunicación directa y cercana" con sus equipos como "palanca fundamental" para avanzar en la ejecución del Plan Estratégico 2025-2027, que sitúa a los clientes y a los territorios "en el centro de su actuación".

Tal y como ha apuntado la entidad bancaria, el Plan Estratégico persigue consolidar a Unicaja como "universal, cercana y abierta a todos, impulsando la rentabilidad de forma sostenida y construyendo capacidades para garantizar un banco de futuro con liderazgo en los territorios origen".