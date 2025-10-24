Unicaja y UPSA lanzan una nueva convocatoria de 'Talent Junior' para reconocer proyectos innovadores y de impacto social

Presentación de una nueva edición de 'Talent Junio' de Unicaja y UPSA. - UNICAJA

SALAMANCA 24 Oct. (EUROPA PRESS) - Unicaja y la Universidad Pontificia de Salamanca (UPSA) han lanzado una nueva edición de la convocatoria 'Talent Junior', con la finalidad de canalizar el talento de los estudiantes salmantinos hacia proyectos innovadores que generen un impacto positivo en la sociedad, y promuevan la transferencia de conocimiento.

Esta iniciativa se dirige a estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional de la provincia de Salamanca.

Los proyectos y productos desarrollados por los alumnos deberán ser innovadores, tener un fin social y estar alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Además, todos los proyectos presentados concurrirán a un total de diez premios con una dotación máxima de 1.000 euros, que será compartida con ONG y asociaciones sin ánimo de lucro de la provincia, dedicadas a la inclusión social.

El plazo de presentación de los proyectos se extenderá hasta el 18 de diciembre de 2025.

La convocatoria 'Talent Junior' es una iniciativa que cumple con los compromisos de fomentar el intercambio de talento, conocimiento, creatividad y tecnología entre alumnos e instituciones y agentes económicos y sociales.