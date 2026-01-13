La unidad de Ictus de Ávila comenzará a funcionar este viernes y en un año estará el hospital oncohematológico

Presentación de la Unidad de Ictus de Ávila. - JCYL

ÁVILA 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La nueva unidad de Ictus del Hospital Nuestra Señora de Sonsoles, en la capital abulense, comenzará a funcionar el próximo viernes además de que se han iniciado las obras del nuevo hospital de día oncohematológico, que tienen un plazo de ejecución de un año, como así lo ha asegurado el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, quien ha visitado el complejo asistencial de Ávila en "un día de mucha satisfacción y de mucha felicidad".

El hospital oncohematológico tendrá una superficie de 680 metros, nueve consultas médicas, enfermería, psicología, zona de farmacia, investigación clínica y supondrá una inversión de 3,6 millones de euros, con un plazo de ejecución de 12 meses.

Según ha aseverado el presidente de la Junta "lo que se busca es tener un servicio más moderno, más amplio, mejor equipado" a lo que ha añadido que "humanidad y empatía es imprescindible, pero también tecnología".

Por su parte, la unidad de Ictus ha supuesto la contratación de siete nuevos profesionales, cuenta con un equipo multiprofesional de neurólogos, de radiólogos especializados, también de rehabilitadores, de enfermería especialmente formada, de técnicos de cuidados y de fisioterapeutas.

Esta nueva unidad supondrá, en palabras del presidente de la Junta, "una mejora sustancial en la atención del ictus en la provincia de Ávila", ya que va a prestar atención 24 horas todos los días del año, lo que evitará desplazamientos, pero "algo mucho más importante", "los abulenses van a ganar seguridad y van a mejorar en su atención sanitaria".

Durante su intervención, Fernández Mañueco ha recordado que prometió que el hospital de Ávila "cómo todas las áreas de salud de Castilla y León, tendrían unidades de ictus" y así lo ha "cumplido", porque el objetivo del Gobierno regional "es cumplir".

Por ello, el presidente de la Junta ha subrayado que "la sanidad avanza en Ávila y en toda la Comunidad" con una "fuerte inversión" que está haciendo el Gobierno regional por la "sanidad del siglo XXI", y ha reconocido que "cada vez es más necesaria la colaboración de todos los centros sanitarios para conseguir la mejor atención a los pacientes".

DOBLE DE EQUIPOS DE ALTA TECNOLOGÍA.

Así, Alfonso Fernández Mañueco ha manifestado su satisfacción y "orgullo" por contar en Castilla y León con el "doble de equipos de alta tecnología sanitaria que la media nacional" y ha afirmado que se siguen incrementando las prestaciones y servicios en el ámbito hospitalario y también en la Atención Primaria.

Al respecto, el presidente se ha referido a que ya se ha puesto en marcha la unidad de afrontamiento activo del dolor crónico en Ávila y está en funcionamiento en Arenas de San Pedro, además de que se han suscrito convenios de colaboración con las comunidades autónomas de Madrid y de Castilla-La Mancha para mejorar la asistencia sanitaria en varias zonas de la provincia abulense.

Asimismo, según ha enumerado Fernández Mañueco, se ha culminado la ampliación del Centro de Salud de Cebreros, la Reforma Integral Ávila Norte, la primera fase del Centro de Salud de Arévalo y están en ejecución y dentro de los plazos establecidos los de Madrigal y de Sotillo de La Adrada.

"En Castilla y León hemos impulsado diez nuevos centros de salud y una reforma integral de once centros de salud", ha afirmado Alfonso Fernández Mañueco, quien ha destacado que estas actuaciones reflejan "el compromiso en la inversión en la sanidad pública" que se está haciendo desde la Junta.

Igualmente, el presidente autonómico ha insistido que la sanidad avanza, lo que hay que agradecer "de corazón" a la calidad profesional y humana de los profesionales, que son los "verdaderos protagonistas" de del avance de la sanidad en Castilla y León.