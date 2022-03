Unidas Podemos reitera su apuesta por "desescalar" el conflicto en Ucrania: "palabras y no armas, es lo que toca"

VALLADOLID, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Unidas Podemos y procurador electo en las Cortes de Castilla y León, Pablo Fernández, ha reiterado que la posición de su partido es la de "desescalar" a través del diálogo y la diplomacia el conflicto en Ucrania.

"Palabras y no armas, es lo que toca ahora mismo", ha insistido a preguntas de los periodistas después de mantener una reunión con el PP para abordar la gobernabilidad de la Junta de Castilla y León.

Fernández ha asegurado que han sido "diáfanos" en cuanto a la postura del partido para señalar que son partidarios de "incrementar el diálogo y la vía diplomática y desescalar el conflicto". "La guerra no es el camino. No es momento de enviar armamento y sí de apostar por el diálogo para acabar con el conflicto. Son palabras y no armas lo que toca ahora mismo", ha apostillado.

Por último, ha negado que exista "problema y controversia" en el seno del Ejecutivo con su socio de coalición, el PSOE, al asegurar que las "interlocuciones son fluidas y permanentes". "Unidas Podemos apuesta por la vía diplomática, por intensificar el diálogo y por la paz. La función que tiene ahora Naciones Unidas es determinante y en un momento como este hay que apostar por la paz", ha concluido.