La Universidad de León dedica un curso al 'mundo en tecnicolor de la cultura pop'

Imagen de la Fundación Club 45, en Santa Colomba de Somoza (León). - ULE

LEÓN, 25 May. (EUROPA PRESS) -

El departamento de Filología Hispánica y Clásica de la Universidad de León (ULE) y la Fundación Club 45 han organizado el 'Curso de Cultura Pop - Un mundo en tecnicolor' que se desarrollará en la localidad maragata de Santa Colomba de Somoza los sábados 30 de mayo y 24 de octubre con la colaboración de la Cámara de Comercio de Astorga, el Grupo de Estudios sobre Cómic y Narración Gráfica y el Vicerrectorado de Inclusión, Igualdad y Proyección Social.

Bajo la dirección de Alejandro Díez Garín (Álex Cooper) y de José Manuel Trabado Cabado, profesor de la ULE que dirige el servicio de Publicaciones de la Institución académica, el curso se dirige a alumnos de artes y humanidades, estudiosos de lenguajes audiovisuales y a todas las personas que estén interesadas en la música y cultura pop.

La iniciativa tendrá una duración de 18 horas que harán posible dar a conocer en el ámbito académico la Fundación Club 45, sus instalaciones y las posibilidades de las mismas a la hora de plantear colaboraciones, estancias, cursos y visitas de estudiantes.

Los organizadores de la iniciativa pretenden posicionar a Santa Colomba de Somoza como punto estratégico "clave" para entender todo lo que sucede en el ámbito cultural en la provincia leonesa y como "un claro ejemplo" de dinamización del medio rural a través de proyectos singulares como la Fundación Club 45.

Con este curso de Extensión Universitaria se ofrece un ciclo de ponencias de interés para visitantes y locales orientadas a "dignificar" la cultura pop y a ahondar en su carácter de materia de estudio e investigación, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

De esta manera se pondrá en valor la singularidad de la comarca maragata, al tiempo que se favorece que foros y medios de comunicación informen del potencial cultural, turístico y patrimonial de la comarca y en el enfoque innovador que se lleva a cabo.

Las jornadas serán objeto de una publicación posterior, que será testimonio de la actividad y servirá también como promoción en el futuro.