La Universidad de León dedica un curso al 'mundo en tecnicolor de la cultura pop'

Se celebrará en la Fundación Club 45, en Santa Colomba de Somoza, los sábados 30 de mayo y 24 de octubre

Imagen de la Fundación Club 45, en Santa Colomba de Somoza (León).
Imagen de la Fundación Club 45, en Santa Colomba de Somoza (León). - ULE
Europa Press Castilla y León
Publicado: lunes, 25 mayo 2026 15:13
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LEÓN, 25 May. (EUROPA PRESS) -

El departamento de Filología Hispánica y Clásica de la Universidad de León (ULE) y la Fundación Club 45 han organizado el 'Curso de Cultura Pop - Un mundo en tecnicolor' que se desarrollará en la localidad maragata de Santa Colomba de Somoza los sábados 30 de mayo y 24 de octubre con la colaboración de la Cámara de Comercio de Astorga, el Grupo de Estudios sobre Cómic y Narración Gráfica y el Vicerrectorado de Inclusión, Igualdad y Proyección Social.

Bajo la dirección de Alejandro Díez Garín (Álex Cooper) y de José Manuel Trabado Cabado, profesor de la ULE que dirige el servicio de Publicaciones de la Institución académica, el curso se dirige a alumnos de artes y humanidades, estudiosos de lenguajes audiovisuales y a todas las personas que estén interesadas en la música y cultura pop.

La iniciativa tendrá una duración de 18 horas que harán posible dar a conocer en el ámbito académico la Fundación Club 45, sus instalaciones y las posibilidades de las mismas a la hora de plantear colaboraciones, estancias, cursos y visitas de estudiantes.

Los organizadores de la iniciativa pretenden posicionar a Santa Colomba de Somoza como punto estratégico "clave" para entender todo lo que sucede en el ámbito cultural en la provincia leonesa y como "un claro ejemplo" de dinamización del medio rural a través de proyectos singulares como la Fundación Club 45.

Con este curso de Extensión Universitaria se ofrece un ciclo de ponencias de interés para visitantes y locales orientadas a "dignificar" la cultura pop y a ahondar en su carácter de materia de estudio e investigación, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

De esta manera se pondrá en valor la singularidad de la comarca maragata, al tiempo que se favorece que foros y medios de comunicación informen del potencial cultural, turístico y patrimonial de la comarca y en el enfoque innovador que se lleva a cabo.

Las jornadas serán objeto de una publicación posterior, que será testimonio de la actividad y servirá también como promoción en el futuro.

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