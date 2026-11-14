La Universidad de León desarrolla un nuevo material para impresión 3D a partir de residuos de pizarra

Investigadores de la ULE. - ULE

LEÓN 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de León (ULE) ha presentado un nuevo material para impresión 3D elaborado a partir de residuos procedentes de las canteras de pizarra, un filamento de plástico biodegradable que integra polvo de este recurso natural y que ha sido desarrollado en versión rígida y flexible.

Según ha informado la institución académica en un comunicado recogido por Europa Press, investigadores del grupo Tecnologías Avanzadas de Fabricación e Inspección (TAFI) -Susana Martínez Pellitero y Joaquín Barreiro García- junto a miembros del Servicio Central Unidad de Fabricación e Impresión 3D (UFI3D) han dado a conocer este avance en la jornada de cierre del proyecto europeo 'naturFAB', celebrada en Bragança (Portugal).

Para la fabricación del filamento, la ULE ha contado con la colaboración de la empresa leonesa León 3D y ha utilizado residuos de canteras de pizarra de la comarca de La Cabrera (León).

En concreto, el equipo ha realizado numerosos ensayos y pruebas de ingeniería para determinar el tamaño, la forma y la cantidad más adecuados de polvo de pizarra con el fin de evitar la obstrucción de las boquillas de impresión y garantizar un proceso adecuado.

Según ha explicado Joaquín Barreiro, aunque las piezas impresas con este compuesto no mejoran sustancialmente sus propiedades mecánicas, sí reproducen el aspecto mate y granulado de la pizarra natural y permiten un grabado directo con láser nítido, lo que abre aplicaciones decorativas, arquitectónicas y de señalética, además de ofrecer una vía de economía circular para un subproducto extractivo regional.

En este sentido, la universidad ha recordado que España es el primer productor mundial de pizarra, un material cuyo rendimiento en cantera se sitúa entre el ocho y el doce por ciento, lo que genera elevados volúmenes de residuos en las escombreras.

El proyecto 'naturFAB', financiado por la Unión Europea a través del programa Poctep/Interreg, constituye un marco de cooperación transfronteriza entre España y Portugal para impulsar la innovación en nuevos materiales basados en recursos endógenos y compatibles con tecnologías de fabricación aditiva de gran formato.

La jornada de cierre, concebida como una Muestra Empresarial 3D, ha reunido a empresas, investigadores, centros tecnológicos e instituciones de ambos países con demostraciones en directo, presentaciones técnicas y espacios de intercambio de conocimiento.