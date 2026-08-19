La Universidad de León edita 'Cartas a un joven investigador', un libro de Enric Trillas con consejos para científicos

Portada del libro 'Cartas a un joven investigador' - ULE

LEÓN 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Publicaciones de la Universidad de León (ULE) ha editado el libro 'Cartas a un joven investigador', una obra del matemático, catedrático de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial y expresente del CSIC y del INTA, Enric Trillas Ruiz, en la que ofrece consejos, reflexiones y comparte sus más de seis décadas de experiencia en el ámbito científico, tecnológico y filosófico.

El trabajo, inspirado en las 'Cartas a un joven poeta' de Rainer María Rilke, se compone de un conjunto de 28 cartas dirigidas a personas que se inician en la carrera investigadora, señala la institución académica a través de un comunicado.

A lo largo de sus páginas, el autor repasa su trayectoria en universidades, centros de investigación y organismos públicos de I+D, al tiempo que aborda cuestiones como la elección del tema de tesis, la convivencia con la incertidumbre intelectual y el pensamiento crítico frente a la universidad y la formación doctoral.

Asimismo, la obra incluye una visión crítica sobre aspectos del sistema académico como la burocracia y la endogamia universitaria, a la que Trillas define como "una carcoma que, lenta y sigilosamente, acaba logrando su fin que no es otro que el triunfo de la mediocridad".

Respecto a la burocracia, el catedrático señala que "muchos años de contemplar y participar en el sistema" le han llevado a "detestarlo en todas las variedades" que ha conocido.

Nacido en Barcelona en 1940, Enric Trillas se doctoró en Ciencias por la Universidad de Barcelona y ha ejercido como catedrático en las universidades politécnicas de Cataluña y Madrid, investigador en el 'European Centre for Soft Computing' y Profesor Emérito de la Universidad de Oviedo.

Entre 1984 y 1988 presidió el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), donde impulsó la reorganización de la institución, y entre 1995 y 1996 ocupó la Secretaría General del Plan Nacional de I+D.

Además, ha sido reconocido como Doctor 'Honoris Causa' por las universidades Pública de Navarra y Santiago de Compostela, y actualmente investiga la génesis de la Lógica desde el razonamiento de sentido común.

La publicación constituye el número dos de la colección 'Firmas invitadas' del Servicio de Publicaciones de la ULE, consta de 156 páginas y cuenta con diseño y maquetación de Juan Luis Hernansanz Rubo.

La obra se encuentra disponible a la venta por un precio de diez euros tanto en librerías especializadas como en la página web oficial del servicio editorial de la institución académica.