La Universidad de León impulsa el talento investigador con la convocatoria de 14 nuevos contratos predoctorales

Archivo - La Universidad de León ha abierto la convocatoria 2026 de contratos predoctorales. - ULE - Archivo

LEÓN, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de León (ULE) ha abierto la convocatoria 2026 de contratos predoctorales, una iniciativa que permitirá incorporar a catorce jóvenes investigadores a sus grupos y desarrollar sus tesis doctorales en la Institución académica.

La apuesta por incorporar investigadores en las primeras etapas de su trayectoria constituye una de las prioridades de la ULE, dado que permite ampliar las líneas de trabajo y generar conocimiento que, a través de la investigación y la transferencia, puede traducirse en avances y soluciones para responder a las necesidades de la sociedad.

Así lo ha señalado el vicerrector de Investigación y Transferencia, Santiago Gutiérrez, que sitúa esta convocatoria en la necesidad de renovar y fortalecer los equipos científicos, sumar nuevas perspectivas y ofrecer oportunidades a quienes desean desarrollar su carrera en la Universidad, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

"Incorporar investigadores jóvenes es apostar por el futuro de nuestra investigación. Queremos que el talento encuentre en la ULE oportunidades para crecer, desarrollar sus propias líneas de trabajo y contribuir al avance del conocimiento", ha recalcado Gutiérrez, que ha recordado que se trata de la mayor inversión que realiza la Institución académica en el marco del programa propio de investigación y que refleja el peso de la actividad científica.

Las ayudas se distribuirán entre las cinco ramas del conocimiento --Arte y Humanidades, Ciencias, Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales y Jurídicas e Ingeniería y Arquitectura-- con al menos un contrato en cada rama, con una duración máxima de cuatro años, ampliable a seis en caso de personas con discapacidad.

Asimismo, quienes obtengan el título de doctor durante el periodo de contratación podrán prolongar su vinculación hasta doce meses más mediante un periodo de orientación postdoctoral, destinado a facilitar la continuidad de su trayectoria investigadora.

REQUISITOS

Podrán optar a los contratos quienes hayan finalizado sus estudios de grado a partir del 1 de enero de 2021, acrediten al menos 300 créditos entre grado y máster y cuenten con una nota media mínima de 6,5. También deberán haber solicitado la admisión en un programa de doctorado de la ULE y contar con el aval de un director o directora con vinculación a la Universidad.

La convocatoria incorpora criterios dirigidos a favorecer la internacionalización de la investigación y la colaboración con el tejido productivo. Entre ellos figura la modalidad 'Sándwich Academia/Empresa', que contempla la realización de estancias en centros de investigación o empresas, tanto nacionales como internacionales, y valora sus posibilidades de cofinanciación. También se tendrán en cuenta los proyectos dirigidos desde el Campus de Ponferrada y aquellos desarrollados por grupos de investigación que no hayan contado con contratos predoctorales durante los últimos cinco años.

El plazo para presentar las solicitudes permanecerá abierto hasta las 14.00 horas del día 2 de diciembre de 2026. Las candidaturas deberán registrarse a través del Registro General de la Universidad y cumplimentarse también mediante el formulario electrónico habilitado para esta convocatoria.