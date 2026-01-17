Las universidades CyL superan los 103.500 estudiantes matriculados tras crecer más de un 5%

Archivo - Consejo.- CyL aprueba una subida salarial para docentes de hasta 2.100 euros al año para los más veteranos - JCYL - Archivo

VALLADOLID, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las universidades de Castilla y León en el presente curso contabilizan 103.493 estudiantes matriculados, lo que representa un incremento del 5,09 por ciento respecto al curso anterior, en el que la cifra se situó en 98.482 alumnos.

Este crecimiento se registra en todos los niveles de las enseñanzas universitarias oficiales, puesto que la matrícula en estudios de grado aumenta un 4,65 por ciento, con un total de 84.337 estudiantes; los estudios de máster experimentan un incremento del 6,35 por ciento, hasta alcanzar los 13.235 matriculados; y los programas de doctorado registran un crecimiento del 8,68 por ciento, con 5.921 doctorandos, según ha informado el ejecutivo en un comunicado recogido por Europa Press.

Precisamente, la Junta ha destacado que la Comunidad dispone de un sistema universitario "afianzado" integrado por nueve universidades que desarrollan su actividad en 20 campus distribuidos en el conjunto de la Comunidad.

Esta "fortaleza" queda reflejada por los datos estadísticos correspondientes al curso académico 2025-2026, recientemente publicados por la Administración autonómica en el Portal de Educación.

Los indicadores plasman la "solidez" y la capacidad de atracción del Sistema Universitario de Castilla y León, ha sostenido el Ejecutivo autonómico, que se consolida como un entorno académico "estable y generador de confianza para el estudiantado".

En definitiva, la estadística ratifica una tendencia al alza del Sistema Universitario de l Comunidad en los últimos cinco años en los que se eleva al porcentaje de grados un 14,46 por ciento; 19,71 por ciento en másteres; y 36,55 por cinto en doctorados.

PLANTILLAS UNIVERSITARIAS

Las universidades de Castilla y León contaron en el curso académico 2024-2025 con un total de 10.004 efectivos de Personal Docente e Investigador (PDI) y 4.528 de Personal Técnico, de Gestión y de Administración y Servicios (PTGAS).

En este cómputo no se incluyen los recursos humanos destinados a actividades de investigación, como personal contratado predoctoral y postdoctoral, investigadores distinguidos o personal técnico de apoyo a la investigación, cuya regulación específica se recoge en la Ley de la Ciencia.

Estos datos confirman la evolución positiva registrada desde el año 2019, con un incremento global del 9,17 por ciento en las plantillas del conjunto de las universidades públicas de la Comunidad.

Asimismo, esta evolución ha sido acompañada por un aumento de las aportaciones económicas de la Consejería de Educación destinadas a la financiación de las plantillas universitarias, que en los últimos años han experimentado incrementos en torno al 26 por ciento.