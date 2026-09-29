Las universidades públicas de CyL y la USAL ofrecen 20 plazas de prácticas laborales a personas con discapacidad

CRUE y Fundación ONCE ofrecen más de 300 becas de prácticas para universitarios con discapacidad - FUNDACIÓN ONCE

VALLADOLID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las universidades de Castilla y León ofrecen un total de 20 plazas de prácticas laborales para personas con discapacidad, dentro del programa de Becas Fundación ONCE-Crue Universidades Españolas, que pretende mejorar la carrera profesional de los universitarios con discapacidad, a quienes facilita el acceso a una primera experiencia laboral.

En su undécima edición, la iniciativa cuenta con la cofinanciación del Fondo Social Europeo en el marco del Programa FSE+ de Inclusión Social.

De las 20 plazas disponibles en Castilla y León, cinco son para la Universidad de Burgos, cuatro para las de León, Salamanca y Valladolid, y tres para la Universidad Pontifica de Salamanca.

Las becas están dotadas con un importe de 2.000 euros por cada alumno en prácticas, que las universidades deberán destinar a la remuneración de los estudiantes, quienes reciben hasta un máximo de 600 euros al mes durante tres meses, y al pago de la seguridad social y otros gastos de gestión.

La iniciativa permitirá, como en los cursos pasados, que 316 estudiantes con discapacidad matriculados en las universidades españolas asociadas a Crue Universidades Españolas y centros adscritos puedan realizar prácticas externas.