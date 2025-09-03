Unoentrecienmil anima a los colegios de CyL a participar en el mayor movimiento escolar contra la leucemia infantil

VALLADOLID 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Unoentrecienmil abre el plazo de inscripción para la 11ª edición de La Vuelta al Cole, la conocida carrera contra la leucemia infantil, que cada año moviliza a miles de colegios de toda España con un objetivo: recaudar fondos para la investigación que acabe con la enfermedad. La Vuelta al Cole se celebrará el 17 de octubre.

La Vuelta al Cole Unoentrecienmil, que se celebrará el día 17 de octubre, es el mayor movimiento escolar de sensibilización contra la leucemia infantil en España. A lo largo del último curso se apuntaron 1.459 colegios, en los que corrieron 537.344 participantes entre niños, familiares y profesores, recaudando 1.030.131 euros. Con esta aportación, la Fundación Unoentrecienmil ha sumado miles de minutos a la investigación de la leucemia infantil, ayudando a crear nuevos tratamientos, y regalando así minutos de vida, fuerza y esperanza para cada niño con la enfermedad. Y seguirán haciéndolo hasta que la leucemia infantil sea una enfermedad 100% curable.

En el caso de Castilla y León, en el curso escolar de 2024/2025 fueron 86 colegios los que corrieron por la causa.

Cada edición ha ido sumando más colegios, hasta alcanzar, en estos once años, los casi 7.000 centros y más de 2,6 millones de niños y recaudar un total de más de 4,5 millones de euros. Para el curso 2025/2026, ya se han apuntado 87.380 niños y 198 centros.

"En España, 350 niños son diagnosticados cada año con leucemia. Aunque muchos logran superarla, aún hay un 20% que no lo consigue. Y de los que sobreviven, el 70% sufre secuelas. Detrás de cada número hay una historia, una familia, una lucha. Por ellos, en la Fundación Unoentrecienmil nos movemos con un propósito claro: encontrar tratamientos que no solo curen más, sino que curen mejor. Cada año, con La Vuelta al Cole, unimos a miles de niños, docentes y familias en una carrera simbólica que impulsa la investigación y llena de esperanza el camino hacia la cura. Porque cada paso cuenta. Porque cada niño merece un futuro", explilca Elena Huarte, directora de Unoentrecienmil.

Cada colegio se puede inscribir a través de un formulario en www.lavueltaalcole.com. Desde la Fundación Unoentrecienmil se encargan de enviar las instrucciones y materiales para que cada centro, con la colaboración entre profesores, padres y el departamento de Educación Física, pueda organizar y preparar la carrera a su manera, escogiendo su propia fecha, horario, trayecto y distancia según sus posibilidades y las características de sus instalaciones.

Los corredores conseguirán su dorsal a través de donaciones de la cantidad que deseen aportar: 3 euros equivalen a 12 minutos de investigación, 5 equivalen a 20 minutos y 10 suponen 40 minutos de investigación.

Además, La Vuelta al Cole Unoentrecienmil tiene una dimensión didáctica para sensibilizar y educar en el aula. Los profesores trabajan una guía didáctica con los alumnos, una herramienta adaptada a cada ciclo, con contenidos relevantes y de valor para concienciarles sobre la enfermedad.