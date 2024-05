La UNRWA asegura que la Junta rechaza reunirse para abordar la ayuda humanitaria en la Franja de Gaza

VALLADOLID, 17 May. (EUROPA PRESS) -

La directora ejecutiva de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA), Raquel Martí, ha explicado que ha intentado en varias ocasiones reunirse con la Junta de Castilla y León pero hasta la fecha "lamentablemente" no la han recibido.

A este respecto, Martí ha detallado que el Gobierno autonómico responde a los correos remitidos por UNRWA si bien la justificación aportada por la Administración regional para no haber aceptado reunirse con ellos es que habrá que esperar a la publicación de las investigaciones que se están llevando a cabo al personal de la organización que "supuestamente participó en los ataques del 7 de octubre".

Así lo ha señalado la directora ejecutiva de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo en una rueda de prensa celebrada en la sede de CCOO en Castilla y León, en la que ha adelantado que, por otra parte, el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, recibirá este lunes a los representantes de UNRWA en España.

"Hasta que no se publique el informe sobre la neutralidad de UNRWA y hasta que no se implementen todas las medidas impuestas por la Comisión Europea no nos van a recibir", ha detallado la directora ejecutiva de UNRWA.

No obstante, Raquel Martí ha enfatizado en que el informe sobre la neutralidad de UNRWA "ya ha sido publicado" y este documento, que ha sido realizado por la diplomática y política francesa Catherine Colonna, concluye que esta organización es una "agencia neutral". De hecho, Martí ha remarcado que UNRWA es la agencia de las Naciones Unidas más grande que opera dentro de Gaza y es la encargada de la coordinación de la entrada y distribución de toda la ayuda humanitaria dentro de dicho territorio.

Por esta razón, Martí ha explicado que sin la ayuda de UNRWA "no podría haber una operación humanitaria", en la medida en que es la responsable de la logística de la entrada del combustible con el que está funcionando ahora mismo toda la operación humanitaria dentro de la Franja de Gaza.

En la misma línea, la directora ejecutiva de UNRWA se ha preguntado los motivos por los que el Ejecutivo regional de Castilla y León todavía no se ha reunido con la organización, puesto que esta agencia de las Naciones Unidas mantiene relaciones con otros gobiernos 'populares' en otras comunidades autónomas y con la sede del PP en Génova, en Madrid.

Martí también ha precisado que la UNRWA ha mantenido reuniones con el ex eurodiputado y actual vicesecretario de Institucional, Esteban González Pons, quien "no tiene ningún problema en financiar a la agencia, como otras comunidades lo están haciendo".