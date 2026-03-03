UPA cifra en 4.000 las explotaciones afectadas por el cártel de leche en CyL y estima 8 céntimos litro de indemnización

Archivo - Imagen de archivo del ordeño de una vaca. - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

VALLADOLID 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario de UPA CyL, Aurelio González, ha cifrado en 4.039 las explotaciones que se pudieron ver afectadas por el cártel de la leche entre los años 2000 y 2013 en la Comunidad, por lo que ha hecho un llamamiento a los ganaderos a que denuncien esta situación al explicar que podrían recibir indemnizaciones entre "7-8 céntimos por litro" vendido durante ese periodo.

"Si se cumple lo que estamos pensando que se establecerá como daño un diez por ciento y el precio que se pagaba en este periodo osciló entre los 30 y los 35 céntimos, hablamos de tres céntimos más los intereses desde el año 2000 al 2013, que van a suponer otros cuatro o cinco céntimos, con lo cual nos metemos entre siete y ocho céntimos fijos por litro de leche entregado en aquel momento. Es un volumen importantísimo", ha argumentado Aurelio González durante una rueda de prensa en la que ha animado a los afectados a denunciar.

En este sentido, ha recordado que los tribunales y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ya han reconocido ese "acuerdo ilegal" establecido entre ocho industrias lácteas y dos asociaciones para "fijar precios y condiciones y repartirse el mercado" desde 2000 hasta 2013.

Un periodo que comenzó en Castilla y León con cerca de 5.400 explotaciones y finalizó con 1.419 (año 2013), por lo que se perdieron "4.039 ganaderos de vacuno de lecha" por esta "manipulación ilegal", según ha detallado el líder de la organización profesional.

De ahí que haya hecho un llamamiento a los ganaderos que hicieran "entrega de leche" a las industrias procesadas y, también a las que no al verse "arrastrados" por los precios que éstas marcaban a denunciar. Por ello organizarán jornadas informativas para aclarar como está el proceso. "Iremos a Segovia el día 11, Ávila el 13 y Palencia el día 10 y continuaremos en el resto de provincias animando a esos ganaderos, como digo casi 5.000 ganaderos, que tienen derecho a reclamar en Castilla y León una indemnización por aquel robo que hicieron las industrias en aquellos momentos", ha añadido.

En la rueda de prensa también ha participado el vicesecretrio general de Uniones Agrarias UPA en Galicia, Félix Porto, que ha explicado que ya hay sentencias administrativas dictadas por Competencia y también judicial con "cuatro sentencias favorables" del Tribunal Supremo y otras seis pendientes de resolución.

"Tan solo falta despejar la cuantificación del daño y unificar criterio en esta cuestión", ha detallado para recordar que sentencias en Audiencia Provincial han establecido esa cantidad desde el "dos por ciento de Madrid al diez por ciento de Toledo", ha explicado.

Porto ha recordado que su organización, la única que ha litigado esta cuestión, ha recogido cerca de 6.000 denuncias, 300 de ellas en Castilla y León, para animar a aquellos que todavía no lo han hecho a sumarse a estos litigios. "Nuestra idea no es inundar los juzgados de demandas y de reclamaciones. Ya están bastante masificados. Nuestra idea es unificar presentar grupos de ganaderos que tengan más o menos un mismo perfil y empezar a presentar demandas de grupos", ha apostillado.