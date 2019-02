UPA-COAG critica que la sentencia del TSJCyL sobre caza da alas a los que prefieren "selva" en lugar de campo

Publicado 26/02/2019 14:10:14 CET

VALLADOLID, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Alianza UPA-COAG ha denunciado hoy públicamente que con sentencias como la acordada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en virtud de la cual se anula el decreto de la Junta que establece qué especies pueden ser consideradas cinegéticas, se dan alas a los que prefieren "selva" en lugar de campo.

Y es que la Alianza, a través de un comunicado recogido por Europa Press, considera totalmente imprescindible para nuestra sociedad disponer de herramientas de control de las especies silvestres para que "el campo no se convierta en selva" y, por ende, que los responsables de legislar y de gobernar promulguen normas técnica y legalmente bien construidas que den seguridad jurídica y protejan las acciones que nuestra sociedad necesita adoptar para que la fauna salvaje sea un patrimonio natural y no un problema para los ciudadanos.

La Alianza UPA-COAG, a través de un comunicado recogido por Europa Press, critica duramente este nuevo palo judicial a la Consejería de Medio Ambiente, estimatorio de un recurso presentado por el Pacma, "que viene una vez más a golpear las costillas de los agricultores y ganaderos de nuestra Comunidad, que son los que en mayor medida sufren las consecuencias de una proliferación inaguantable de todo tipo de animales silvestres, que destrozan los cultivos, matan al ganado, transmiten enfermedades (sarna, roña brucelosis, tuberculosis, etc.), provocan muertes en accidentes de tráfico y, si de la voluntad de algunos grupos animalistas dependiera, acabarán por ser los únicos seres vivos que pueblen el medio rural".

Por ello, desde el respeto a las decisiones judiciales, UPA-COAG considera totalmente imprescindible disponer de herramientas para el control de las especies silvestres. No hacerlo, a su juicio, dejaría totalmente indefensos no solo a agricultores y ganaderos, sino al conjunto de la sociedad, "que ya está viendo las consecuencias de una proliferación descontrolada de fauna salvaje (por ejemplo, la irrupción en las ciudades de manadas de jabalíes, los daños en las infraestructuras viarias de los conejos, etc.)".

La Alianza considera un despropósito que a las administraciones competentes con sus "tibias actuaciones" y a los propios responsables de la Justicia de nuestro país no atiendan a quienes estén en "peligro de extinción, que son las personas que habitan el medio rural y las zonas de sierra y montaña, puesto que su preocupación parece estar en que prevalezcan los intereses animales antes que el de los ciudadanos".