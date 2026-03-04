UPA-COAG pide a la Junta que resuelva antes las ayudas de incorporación de jóvenes al campo que ya han hecho inversiones

VALLADOLID 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Alianza UPA-COAG ha registrado este miércoles una petición oficial para que la Consejería de Agricultura resuelva por fases los expedientes correspondientes a la incorporación de jóvenes al campo.

UPA-COAG, en un comunicado recogido por Europa Press, ha explicado qeu en 2025 se convocaron las ayudas para el 'Establecimiento de personas jóvenes agricultores', cuyos expedientes revisan actualmente los servicios territoriales de la Junta.

Sin embargo, la organización ha incidido en que la casuística de estos expedientes es muy variada, y entre ellos, hay expedientes denominados 'interconvocatoria', que se presentaron tras el cierre del plazo de la convocatoria anterior (y en los que en su gran mayoría ya se han realizado inversiones) y, por otro lado, los expedientes presentados en el plazo 2025, por lo que se han juntado solicitudes "muy variadas" y con condicionantes muy diferentes.

La Alianza UPA-COAG ha reclamado a la Junta que resuelva antes a los jóvenes que hayan presentado el expediente 'interconvocatoria', ya que en la gran mayoría de los casos requieren de una "urgente" resolución, puesto que en estos casos los jóvenes han realizado importantes inversiones a las que tienen que hacer frente.

"Lo cierto es que al no disponer de resolución de su expediente de ayuda, los jóvenes no pueden acceder al cobro del anticipo o solicitar el instrumento financiero para obtener financiación en condiciones ventajosas", ha señalado la organización, que ha apuntado que esto está provocando que "en muchos de los casos estén atravesando serias dificultades económicas".

PRESUPUESTO SUFICIENTE

Así, ha agregado, teniendo en cuenta que desde el Gobierno regional siempre se ha anunciado que para la línea de Establecimiento de personas jóvenes agricultores iba a existir presupuesto suficiente para aprobarse todos los expedientes que cumpliesen requisitos, la Alianza UPA-COAG reclama que se dé respuesta a los expedientes revisados a fecha de mayo de 2026, dando la posibilidad a estos jóvenes a solicitar el pago del anticipo e instrumento financiero.

La organización considera que la necesidad de resolver todos los expedientes a la vez sería lógica si se fueran a aplicar criterios de prioridad y selección, pero al existir presupuesto suficiente para todas las solicitudes esta necesidad de resolución en bloque "pierde todo el sentido".

Por este motivo, el escrito dirigido a la Consejería de Agricultura reclama que el establecimiento de personas jóvenes agricultores 2025 se haga en dos bloques, con la resolución en la primera tanda todos los expedientes interconvocatoria y convocatoria 2025 revisados por los Servicios Territoriales a mayo de 2026, y otro bloque con los expedientes restantes, facilitándose así a los jóvenes la obtención de liquidez mediante la solicitud del anticipo y el apoyo financiero adaptado a esta línea.