UPA-COAG valora las últimas medidas del Gobierno y critica la "uberización" de la PAC que "elimina" trabajos en el campo

VALLADOLID, 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Alianza UPA-COAG ha valorado las últimas medidas del Gobierno de España para el sector, aprobadas ayer en Consejo de Ministros, a la vez que ha criticado el proyecto de la Política Agraria Comunitaria (PAC) para 2023, que provoca una "uberización del campo" porque facilita que haya "explotaciones más grandes", lo que redundará en una "merma de profesionales en el sector".

El coordinador de COAG en Castilla y León, Lorenzo Rivera, ha explicado hoy en una rueda de prensa conjunta con el secretario general de UGAL-UPA, Aurelio González, que la PAC para el año 2023 "no ha gustado" porque "no es justa ni social ni va a ayudar a los profesionales" porque "con medidas medioambientales no hay sostenibilidad económica ni social".

"Es una PAC que no quiere nadie. Ninguno la habíamos pedido", ha señalado Rivera, que ha apuntado que, según los últimos datos de afiliación a la Seguridad Social agraria en Castilla y León, han desaparecido 3.700 trabajadores autónomos, aunque han aumentado en 6.000 los trabajadores por cuenta ajena", en lo que ha calificado como una "uberización" del campo, en referencia al modelo de empresa Uber y su competencia con los taxistas tradicionales.

La PAC, según el representante de la organización agraria, favorece "explotaciones más grandes, con más mano de obra, pero desaparecen los profesionales" con la entrada de "fondos de inversión que quieren coger las partes más rentables del sector agrario para hacer su negocio". Además, ha señalado otras cuestiones negativas de la nueva ley como que "se ha hecho sementera sin conocimiento de si había flexibilidad", lo que ha generado una "merma en la producción" del 20 por ciento.

MEDIDAS DEL GOBIERNO

Por otro lado, ha valorado las medidas del Gobierno de España para el sector agrícola y ganadero, aprobadas ayer en el Consejo de Ministros, que está generando que sea "la primera vez con tantas ayudas directas al sector", aunque ha señalado que "nunca había estado tan necesitado como ahora", debido las consecuencias climáticas, de la subida de los costes de producción debido a la pandemia y a la guerra de Ucrania.

Además, ha aplaudido el real decreto que regula el sector de vacuno y que limita el número de cabezas por explotación ganadera, lo que "da carpetazo" al proyecto de macrogranja de Noviercas (Soria), algo a lo que la Alianza UPA-COAG se había "mostrado en contra". "Queda cerrado ese proyecto y nos alegramos que estas decisiones, aunque tarde, se tomen", ha afirmado Rivera.

También se ha congratulado de la posibilidad de que los agricultores y ganaderos puedan contratar la doble tarifa eléctrica, que estas organizaciones agrarias llevaban "tiempo reivindicando". De esta manera, los regantes podrán contratar esa doble tarifa para verano y para invierno y no tener que "pagar cuando no se está usando" la electricidad.

Con respecto al mantenimiento de la bonificación para el combustible para los profesionales agrarios, Lorenzo Rivera también ha valorado que es "lo justo", ya que "era un poco injusto" que fuera una medida generalizada ya que "hay rentas altas a las que los veinte céntimos de bonificación le daban de lado", aunque para sectores como el transporte, los agricultores y los ganaderos "es importante".