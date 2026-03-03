UPA CyL denuncia "especulación" con el gasóleo tras el ataque a Irán: "Nos han subido 30 céntimos el litro en una tarde"

Archivo - Surtidores de combustible - EWABA - Archivo

VALLADOLID 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario de UPA CyL, Aurelio González, ha denunciado "especulación feroz" por parte de las industrias de hidrocarburos con subidas de hasta "30 céntimos el litro" en el gasóleo agrícola en una sola tarde con la "excusa" del conflicto en Irán.

"Hemos visto como ayer mismo ha empezado una especulación feroz con el precio de los carburantes, sobre todo el gasóleo agrícola, al pasar de 0,92 céntimos por la mañana a 1,20 por la tarde, con lo cual hemos visto como ha subido en torno a 30 céntimos en un día solo", ha ejemplificado el responsable de la organización agraria.

Una situación que es "especulación pura y dura" porque, ha explicado, se trata de un carburante adquirido antes del conflicto por lo que no ve más "objetivo" que ganar dinero. "Algunos están forrando", ha reiterado para hacer un llamamiento al sector para "no incrementar esta burbuja" con pedidos por antelación que pueden causar "desabastecimiento" y a las administraciones públicas para que pongan "coto a la situación".

"Estamos con un problema de precios, sobre todo en Castilla y León, con el tema de los cereales que no remontan, con precios del trigo de 198 euros tonelada y sin previsiones de que suban y lo que no podemos ahora es permitirnos que se nos meta este gasto a mayores en el carburante. Pero ya no solo es el carburante, va a ser también el gas a la hora de fabricar abonos, etcétera", ha argumentado.

Además del precio de los carburantes, el gas o la luz, Aurelio González ha advertido de que están en peligro las exportaciones de vacuno y ovino y de productos como la alfalfa.