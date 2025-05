UPA prevé una "buena" campaña de cereal con un aumento del 15% en la producción nacional y un 21% en CyL

Advierte de que esta previsión está supeditada al tiempo de las próximas semanas y reclama medidas "urgentes" para el sector

VALLADOLID, 22 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Agricultura de UPA, Ignacio Huertas, se ha mostrado "optimista" y ha augurado una "buena" campaña de cereal para este año, en el que se prevé un aumento de cerca del 15 por ciento en la producción nacional --alrededor de 22 millones de toneladas--, si bien estos datos están supeditados a lo que ocurra en las próximas semanas ante la previsión de nuevas olas de calor que podrían afectar a los cultivos.

Así se desprende de los datos que ha trasladado este jueves el secretario general de Agricultura de la organización profesional agraria en una rueda de prensa celebrada en Valladolid y en la que ha estado acompañado por el secretario regional de UPA, Aurelio González, para abordar la situacion actual del sector del cereal.

En lo que respecta a Castilla y León también se prevé que la producción de la cosecha de cereal aumente un 21 por ciento en relación con el año pasado y un 4,1 por ciento en la superficie de cosecha. En este sentido, ha remarcado que el año pasado se registró una "buena" campaña con una media de más de cuatro toneladas por hectárea.

No obstante, durante la rueda de prensa ambos representantes de la organización profesional agraria han advertido de la existencia de determinados condicionantes que afectan al sector de cultivos herbáceos, entre ellos el aumento de los costes de producción derivado de los conflictos bélicos y las condiciones meteorológicas.

Precisamente, Huertas ha señalado que España es una país "enormemente deficitario" en la medida en que consume mucho más cereal de lo que es capaz de producir, debido a que su cabaña ganadera es "muy importante".

"Esto implica la necesidad de importar entre diez y 15 millones de toneladas todos los años el año pasado se tuvo que importar un record de 24 millones de toneladas para abastecer los 36 millones que se come la ganadería", ha explicado, motivo por el que ha detallado que se mantiene el contacto con COAG y Asaja para estudiar la posibilidad de retomar las movilizaciones para reclamar ayudas directas a las administraciones y que los operadores comerciales paguen "precios justos" a los productores.

MEDIDAS "URGENTES"

En concreto, UPA reclama una serie de medidas "urgentes" a las administraciones para ayudar a los agricultores frente a las problemáticas que afectan al sector, entre ellas la aplicación de la ley de la cadena.

A este respecto, el secretario general de Agricultura de UPA ha asegurado que la influencia de los mercados internacionales es la "excusa perfecta" para no cumplir la normativa que regula las relaciones comerciales de productos agroalimentarios en España en un contexto en el que el cereal español, aunque no es producido en cantidades muy elevadas, es "totalmente necesario" para el mercado interior y por tanto no es un producto residual.

Por ello, ha señalado la importancia de que, coincidiendo con el inicio del trabajo de las cosechadoras las diferentes administraciones, tanto nacional como autonómicas pongan en marcha un calendario de inspecciones para comprobar el cumplimiento de la ley.

La organización profesional agraria también pide que se establezcan cupos a los cereales más importados de Ucrania, en tanto en cuanto los "desequilibrios" producidos por la invasión de Ucrania son soportados por los agricultores europeos productores de cereales.

"Si bien es cierto que España necesita importar cereal para abastecer a sus ganaderos deben establecerse unos contingentes más reducidos en el acuerdo de comercio con Ucrania, para evitar el desplome de los precios interiores", ha advertido.

Por su parte, el secretario regional de UPA ha hecho especial énfasis en la necesidad de que la Administración central impulse una línea económica de apoyo a los productores de cereales, puesto que de la misma manera que se actuó en otros países europeos muy influenciados por el cereal ucraniano, los productores españoles también deben contar con un sistema de apoyo económico.

La última medida que reclama UPA es el establecimiento de medidas incentivadoras para la reducción de costes de producción. Ante precios mundiales "hundidos" y rendimientos "muy condicionados" con las condiciones climatológicas, el sector debe hacer un esfuerzo en la reducción de costes, ha sostenido.

En el marco del real decreto de nutrición de suelos, en los ecoregímenes de la PAC y en las medidas agroambientales deben establecerse medidas que incentiven a los agricultores a la puesta en marcha de sistemas de asesoramiento y reducción de costes de producción.

Los representantes de la organización profesional agraria no han detallado fechas para el inicio de estas movilizaciones, puesto que esperarán hasta establecer contacto con las administraciones para trasladar estas pretensiones y ver cómo avanza la temporada.