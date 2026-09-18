UPACyL constanta que las semillas certificadas de cereal logran un rendimiento del 16% superior a las de reempleo

VALLADOLID 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las semillas certificadas de cereal han logrado un rendimiento medio de hasta un 16 por ciento superior al de las semillas de reempleo en los campos de ensayo de Castilla y León durante la última campaña, caracterizada por una climatología compleja.

Así lo ha puesto de manifiesto la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) tras recopilar los datos finales de sus tres parcelas demostrativas en la Comunidad, ubicadas en Flores de Ávila (Ávila), Castrillo Solarana (Burgos) y Boadilla de Rioseco (Palencia).

Según ha explicado la organización profesional agraria en un comunicado, las siembras sufrieron un retraso por el exceso de humedad, a lo que se sumaron lluvias intensas que provocaron la pérdida de herbicidas, así como un episodio de "altísimas" temperaturas y sequía durante la segunda quincena de mayo.

A pesar de estas condiciones y de unos rendimientos generales "inferiores" a los de campañas anteriores, el seguimiento técnico de UPA ha comprobado una mejor nascencia, una mayor tasa de germinación y un desarrollo más eficaz de los trigos y cebadas certificadas frente a la presencia de hongos y enfermedades como la nefasia, el oídio o el tronchaespigas.

En el análisis comparativo realizado sobre una veintena de casos, el rendimiento del trigo de calidad ha sido en torno a un 15 por ciento mayor respecto a las semillas de reempleo de tercer año.

En el caso de las cebadas, las semillas certificadas han registrado una productividad superior del 15 por ciento en Castrillo Solarana (Burgos), alcanzando una media de 2.600 kilos por hectárea; un 18 por ciento en Boadilla de Rioseco (Palencia), con 2.900 kilos por hectárea; y un 14 por ciento en Flores de Ávila, con 2.100 kilos por hectárea, superando en 300 kilos a las de reempleo.

Por su parte, los trigos certificados han alcanzado medias de 2.700 kilos por hectárea en Burgos, 3.100 kilos en Palencia y 2.300 kilos en Ávila, aventajando en casi 400 kilos por hectárea a las simientes no certificadas.

Por último, UPA ha insistido en la importancia de mantener esta línea de investigación "para facilitar información clave a los profesionales del campo".

La organización ha señalado que la elección de variedades adaptadas y de alta calidad resulta "fundamental ante los inviernos húmedos y los efectos derivados del cambio climático en la agricultura española".