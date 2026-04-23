UPL advierte de que un gobierno "mediatizado" por Vox "no será bueno para nadie"

El vicesecretario general de UPL, Luis Mariano Santos, en el V Caminu la Llibertá celebrado en la capital leonesa, un evento en el que se ha reivindicado la autonomía para la Región Leonesa en el Día de la Comunidad. - EUROPA PRESS

LEÓN 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario general de UPL, Luis Mariano Santos, ha manifestado este jueves que un gobierno en Castilla y León "mediatizado" por un partido de ultraderecha como Vox "no puede ser bueno para nadie absolutamente".

"Será malo para todos", ha reiterado y ha apuntado que un pacto de gobierno como los de Aragón o Extremadura "se va a mediatizar fundamentalmente" por cuestiones como la prioridad nacional, "con la adopción de medidas que son contrarias al ordenamiento jurídico". "Es evidente que no va a ser bueno absolutamente para nadie", ha insistido.

Por este motivo, ha expresado que no se puede esperar "nada" de la próxima legislatura en Castilla y León. "No podemos esperar ni siquiera que haya una pequeña variación absolutamente en el Gobierno de Castilla y León de los últimos 40 años", ha apostillado.

En este sentido, ha ahondado en el hecho de que probablemente los próximos cuatro años de gobierno en la Comunidad sean "más de lo mismo", pero con el agravante de la presencia de un partido de ultraderecha "al que no le preocupan absolutamente nada los ciudadanos y lo único que quiere es acabar con las comunidades autónomas".

"Lo va a conseguir, lo está consiguiendo y, sobre todo, lo que está consiguiendo es que este país cada vez responda menos a criterios realmente buenos para la ciudadanía y que responda más a los criterios ideológicos de un partido, repito, de ultraderecha", ha advertido.

Luis Mariano Santos se ha pronunciado de este modo en el inicio del el V Caminu la Llibertá organizado por Conceyu País Llionés, junto a Xuntanza Llionesista, en la capital leonesa, un evento en el que se ha reivindicado la autonomía para la Región Leonesa en el Día de Castilla y León.

GRUPO MIXTO EN LAS CORTES

En cuanto a la ordenación parlamentaria, Luis Mariano Santos ha confirmado que en las próximas semanas el Grupo Mixto se registrará en las Cortes a pesar de que no sea necesario legalmente. "Lo que no queremos tampoco es que nadie nos eche la culpa de estar poniendo trabas. Lo vamos a hacer lo más rápido posible aunque creemos que no era necesario", ha apostillado.

En este contexto, ha reclamado que se alcance un acuerdo "rápido" para que las Cortes comiencen a funcionar tras cinco o seis meses "sin tomar absolutamente ninguna decisión".

Además, ha confirmado que la portavoz del Grupo Mixto será la secretaria general de UPL, Alicia Gallego, número uno del partido mayoritario de dicho grupo parlamentario, al tiempo que ha apuntado que su intención es que sea un grupo "cohesionado" en el que todos los integrantes tengan su participación. "Intentaremos repartirlo entre todos para que todos estén contentos", ha concluido.