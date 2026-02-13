UPL cree que la negativa a que participe en los debates electorales "vulnera" la Ley Electoral y la recurrirá

Archivo - La candidata de UPL a la Presidencia de la Junta y secretaria general del partido, Alicia Gallego, en una imagen de archivo en las Cortes de Castilla y León. - UPL - Archivo

LEÓN 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La UPL recurrirá la decisión de la Junta Electoral de Castilla y León de que no participen en los debates electorales la formación leonesista y Soria ¡Ya!, que conformaban un grupo parlamentario, al considerar que "vulnera" la Ley electoral.

Según una resolución de la Junta Electoral que se ha conocido este viernes, las elecciones autonómicas en Castilla y León, que tendrán lugar el próximo 15 de marzo, contarán con dos debates que se celebrarán los días 5 y 10 de marzo con la participación de los candidatos de PP, Alfonso Fernández Mañueco; PSOE, Carlos Martínez, y Vox, Carlos Pollán.

De esta forma, no se han admitido las peticiones de participar en los electorales planteadas por los candidatos de IU-Movimiento Sumar-Verdes Equo, Juan Gascón; Podemos Alianza Verde CyL, Miguel Ángel Llamas; Soria ¡YA!, José Ángel Ceña y UPL, Alicia Gallego.

En el caso de IU-Movimiento Sumar-Verdes Equo y de Podemos Alianza Verde, quedan fuera de los debates al no tener estas coaliciones "grupo parlamentario propio" en las Cortes de Castilla y León, mientras que en el caso de Soria ¡YA! y UPL no se admite su petición al no haber logrado cinco procuradores, o de haber conseguido al menos tres escaños y un cinco por ciento de los votos emitidos en el conjunto de Castilla y León.

"UN PUCHERAZO"

UPL considera que se trata de "un pucherazo" y ha denunciado "falta de democracia" ante esta decisión. La candidata de UPL y secretaria general del partido, Alicia Gallego, ha expresado que con esta determinación se intenta "ocultar y acallar" la voz del leonesismo y de la Región Leonesa, una tierra "tan necesitada de inversiones y soluciones".

En este contexto, se ha referido al artículo 31.bis de la Ley Electoral de Castilla y León, que recoge que las formaciones de grupos parlamentarios propios (según UPL, la excepción sería el grupo mixto) deben participar a través de sus candidatos en los debates públicos durante la campaña electoral. A pesar de ello, ha señalado Alicia Gallego, se ha decidido "excluir" de los mismos a los candidatos del Grupo Parlamentario UPL-Soria ¡Ya! para impedir su participación, según ha informado a Europa Press en un comunicado la UPL.

DECISIÓN "LAMENTABLE"

Por otro lado, la líder de la formación leonesista, que hubiese sido la única mujer que podía haber participado en dichos debates (ya que el resto de candidatos son hombres) calificó de "lamentable" esta decisión y reafirmó su convencimiento de que los grandes partidos nacionales como PP, PSOE y VOX intentan "ocultar" su voz.

Al mismo tiempo, ha apuntado que las grandes formaciones políticas están "más pendientes" de las cuestiones nacionales que de contar con un programa electoral centrado en atender a los ciudadanos. "Cuando llega un debate y aparece una mujer prefieren que no participe, pero luego tenemos la doble moral de la que estamos, tristemente, acostumbrados y que se evidencia ahora con las listas cremallera", ha apostillado.

En su opinión, queda patente que la UPL no puede participar "por culpa de las constantes trabas y trampas que ponen los grandes partidos", con el objetivo de "frenar" a formaciones como UPL y "por miedo" a que sean la primera fuerza política. "Se nos impide trasladar nuestro programa, defender nuestras ideas y sacar a relucir todas sus vergüenzas, cada vez más intensas y descaradas", ha incidido Alicia Gallego.

"De nuevo, una actitud caciquil, por el miedo a que la ciudadanía hable, conozca y escuche la voz del leonesismo, y que ya coartaron unos meses atrás en las Cortes de Castilla y León, cuando PP y VOX junto a la abstención del PSOE impidieron debatir una iniciativa para pedir una consulta popular sobre la autonomía en las tres provincias de la Región Leonesa", ha concluido.

