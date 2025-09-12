UPL critica el "uso electoralista" realizado por la Junta "con el dolor" de los afectados por los incendios

Lamenta la "gira" que realiza Isabel Blanco mientras "siguen tapando" a Suárez-Quiñones

LEÓN, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha criticado "el uso electoralista" que realiza la Junta "con el dolor" que padecen los afectados por los incendios forestales de este verano, tras la nueva visita realizada ayer a Castrocalbón (León) por la vicepresidenta del Gobierno autonómico, Isabel Blanco, para "hacer y conseguir beneficios políticos" con la grave situación que viven estas zonas.

"Resulta lamentable la gira que está realizando la vicepresidenta del Ejecutivo autonómico, mientras mantienen completamente tapado y escondido al consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones", ha recalcado.

En esta línea, UPL ha manifestado que la Junta aprovechó la visita de Isabel Blanco de ayer para colocar un cartel con las inversiones "en una de las pocas paredes no afectadas por el fuego".

"Después de la actitud soberbia, prepotente y negligente ya nada nos sorprende", ha recalcado y ha agregado que la Junta tiene "la desfachatez" de "querer sacar rédito electoral de una desgracia de estas dimensiones".

"Basta ya de giras de este tipo de fotos para arañar votos y de palabrería sin fondo", ha enfatizado y ha propuesto que la Junta destine todos sus esfuerzos y asuma la responsabilidad que tiene, porque "no lo hizo con una correcta prevención" y eso ha provocado la actual situación tras los incendios.

"UN PROFUNDO ABANDONO".

En este contexto, ha expresado que los vecinos afectados sienten "un profundo abandono" por parte de la Junta por la falta de prevención, de asumir competencias y no atenderles de la forma correcta. "Ahora están intentando involucrar a todos para excusar su responsabilidad", ha reiterado la formación leonesista, que ha advertido que el Gobierno autonómico "utiliza muy a la ligera" la palabra "invertir", que "duele mucho" tras lo vivido.

La UPL ha insistido en que la Junta "busca más la publicidad y el autobombo" con carteles y pancartas que atender a la realidad y el sufrimiento de las personas. "Lo que ha faltado es, precisamente, inversión en la prevención y en las medidas previas a que suceda un desastre de estas características, anterior al caos, a la desolación y al abandono que ahora sufre la ciudadanía", ha finalizado.