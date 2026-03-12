UPL defiende la creación del Parque Agroalimentario de El Bierzo como elemento "clave" para el futuro de la comarca

La candidata de Unión del Pueblo Leonés (UPL) a la Presidencia de la Junta, Alicia Gallego, durante su visita a Bembibre (León) este jueves. - UPL

Solicitará a la Junta la creación de un nuevo polígono industrial de su titularidad en Bembibre (León)

La candidata de Unión del Pueblo Leonés (UPL) a la Presidencia de la Junta, Alicia Gallego, ha defendido este jueves la creación del Parque Agroalimentario en El Bierzo como elemento "clave" para el desarrollo del sector y para el futuro de la comarca.

Así lo expresado en el marco de su visita a Bembibre, donde ha sostenido que esta zona de El Bierzo es "especialmente rica" en materia agrícola, con un importante número de marcas de calidad tanto en frutales como en embutidos o vino.

Gallego ha manifestado el compromiso de la formación leonesista con la comarca de El Bierzo y ha ahondado en la necesidad de poner en marcha diferentes políticas dirigidas a su impulso y desarrollo. Al respecto, ha incidido en la intención de UPL de demandar a la Junta de Castilla y León que cree un nuevo polígono industrial de su titularidad en Bembibre.

En este contexto, ha asegurado que la formación leonesista siempre defenderá los productos autóctonos con el objetivo de evitar que se den casos como los referidos a la "apropiación de uvas autóctonas como la Godello de El Bierzo o la Bruñal de Las Arribes" por una DO como Rueda, "de donde no son propias", según ha informado a Europa Press en un comunicado la UPL.

Además, ha señalado la necesidad de que se establezcan planes concretos para la creación de industria y empleo en zonas desindustrializadas de El Bierzo y Laciana, así como para la generación de trabajo y empresas en las cuencas mineras de Laciana, Fabero, Toreno o Páramo del Sil.

UNA COMARCA CON "MUCHAS POTENCIALIDADES"

La candidata leonesista ha reiterado que el cese de la pérdida de población en la comarca berciana requieren mejores servicios públicos e infraestructuras y ha puesto en valor que la zona tiene "muchas potencialidades".

Al mismo tiempo, ha incidido en la necesidad de apostar "de forma decidida" por la atención sanitaria en la comarca, que requiere de un refuerzo de profesionales y debe contar con servicios de Radioterapia y Oncología "adecuados".

UN FERROCARRIL "DEL SIGLO XXI"

En cuanto al apartado de infraestructuras, ha recalcado que es necesario un ferrocarril "del siglo XXI" en El Bierzo; el arreglo de viales como la A-6 y la ejecución o desarrollo de la Ponferrada-Ourense, la Ponferrada-La Espina o la Ronda Sur de Ponferrada.

Finalmente, en materia educativa ha valorado la importancia de fortalecer el campus que la Universidad de León (ULE) tiene en Ponferrada y, especialmente, afrontar las mejoras y carencias en diferentes centros educativos de la comarca.



