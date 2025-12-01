UPL denuncia el "abandono" de la Atención a la Diversidad y el "maltrato" a especialistas de Audición y Lenguaje en CyL

La secretaria de Educación de UPL y concejala en el Ayuntamiento de León, Sheila Fernández, en la sede de la formación leonesista de León capital. - UPL

LEÓN 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Educación de UPL y concejala en el Ayuntamiento de León, Sheila Fernández, ha denunciado este lunes el deterioro y "abandono" de Atención a la Diversidad en los centros educativos de Castilla y León y la "falta de respeto" y "maltrato" hacia la labor de los maestros especialistas de Audición y Lenguaje.

Sheila Fernández, que ha estado acompañada por José Vicente Álvarez y Gustavo Díez, integrantes de dicha Secretaría, ha recordado que el alumnado tiene ritmos y necesidades diferentes y, para garantizar una educación inclusiva, existen profesionales "clave" como los maestros de Pedagogía Terapéutica y los de Audición y Lenguaje, especializados en dificultades cognitivas y comunicativas respectivamente.

En este contexto, ha apuntado que hace dos semanas miembros de UPL mantuvieron una reunión con la Asociación de Maestros de Audición y Lenguaje de Castilla y León, que trasladó su preocupación por varios problemas que "llevan años sin respuesta" por parte de la Consejería de Educación.

Una de sus reivindicaciones es el reconocimiento oficial de sus funciones, algo que llevan años esperando, desde que se presentó una propuesta de definición y normativa específica que continúa sin respuesta, según ha informado a Europa Press en un comunicado la UPL.

La Asociación también puso sobre la mesa el "abuso" de la contratación de maestros con doble especialidad, especialmente en Zamora y Salamanca, donde el 63 y el 58 por ciento de las plazas respectivamente exige este doble perfil, lo que supone una reducción de la calidad de las intervenciones, ya que ambos roles requieren atención y trabajo diferenciados y especializados.

Respecto a las ratios acordadas en enero de 2022, ha señalado que no han sido "tan positivas" como anunció la Consejería, ya que solo se han tenido en cuenta el Alumnado con Necesidades Educativas Especiales (ACNEE), dejando fuera a un gran número de estudiantes que también requieren apoyo para avanzar en sus aprendizajes. "La Ley dice que todos los alumnos con necesidades deben recibir respuesta especializada, pero no se está cumpliendo", ha apostillado.

MÁS ORIENTADORES

Otra de las demandas que se analizaron fue el acuerdo aprobado en septiembre de 2025 para aumentar el número de orientadores educativos sin aumentar el número de especialistas. "De poco sirve diagnosticar más necesidades si no habrá profesionales suficientes para atenderlos después", ha recalcado Fernández.

Asimismo, la UPL ha subrayado que esta falta de profesionales también afecta a la etapa de Educación Secundaria. Al respecto, ha señalado que la presencia de maestros de Audición y Lenguaje en los institutos es "mínima" y cuando existen no son plazas fijas.

Una encuesta realizada por la Asociación sobre este apartado refleja que el 97 por ciento de los docentes considera imprescindible esta figura en los centros de Educación Secundaria y el mismo porcentaje afirma que sus funciones no pueden realizarse desde otro perfil docente.

ELIMINAR NECESIDADES DE LOS INFORMES

Además, dicha encuesta arroja que el 73 por ciento de los encuestados reconoce haber recibido órdenes de "eliminar" necesidades de Audición y Lenguaje de los informes del alumnado al pasar al instituto, lo que podría estar destinado a justificar la desaparición de estos especialistas. Para la UPL este dato resulta "alarmante".

Del mismo modo, ha explicado que las necesidades educativas especiales aumentan, especialmente en edades tempranas, según lo corrobora un informe de la Confederación de Autismo. El alumnado con TEA ha crecido un 16,5 por ciento en el último curso en Castilla y León, pasando de 1.857 a 2.164 alumnos, de los que el 86 por ciento está escolarizado en centros ordinarios. Este aumento, ha puntualizado, "requiere más recursos, no menos".

SAGRADO CORAZÓN DE LEÓN

En último lugar, la UPL ha expresado su preocupación por la situación del CEE Sagrado Corazón de León, ya que el crecimiento de matrícula previsto hará imposible mantener la situación actual sin ampliación inmediata de un nuevo centro aunque se ha aplicado una solución temporal para el presente curso.

Para Fernández es "inadmisible" que se plantee esperar 6 o 7 años para contar con un nuevo centro en León, cuando el Centro de Educación Especial (CEE) número 1 de Valladolid se construyó "en poco más de dos". Por todo ello, UPL ha defendido que los alumnos con necesidades educativas especiales, sus familias y los docentes especializados merecen una educación "de calidad y condiciones dignas". "Solo con un compromiso firme de las instituciones con la educación pública podremos garantizarlo", ha concluido.