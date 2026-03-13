UPL, "llena de confianza" en que estará "donde se merece" y la Región Leonesa conseguirá la "ansiada" autonomía

LEÓN 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La candidata de UPL a la Presidencia de la Junta, Alicia Gallego, ha cerrado la campaña "llena de confianza" en que el resultado de los comicios electorales autonómicos se materializará en las urnas con un cambio "posible" en las provincias de la Región Leonesa: León, Zamora y Salamanca, además de confiar en que la "ansiada" autonomía leonesa será una realidad en la nueva etapa política que se abre a partir de este domingo y en la que UPL estará "donde se merece".

"Ahora lo necesario es materializarlo como hemos visto en la calle. El día 15 va a haber un cambio y la UPL va a estar donde se merece; en las Cortes, para lograr ese grupo parlamentario y cambiar y revertir las políticas económicas tan necesarias para nuestra población después de 40 años", ha subrayado.

"Estamos muy contentos, lo primero, por el lleno total", ha declarado ante la cantidad de personas que han asistido al acto de cierre de la campaña electoral y ha señalado que ha visto "muy contentos" a los electores en la recta final de este proceso.

Así, ha destacado que un cambio de políticas con más peso de UPL supondría que los jóvenes pudieran quedarse en su tierra y la situación económica sería "mucho mejor" que la actual. La candidata leonesista ha alabado la "confianza" que ha encontrado durante la campaña y que le han mostrado los habitantes de la provincia de León.

"Estamos totalmente llenos de confianza en que se va a materializar en las urnas y el cambio va a ser posible, donde León, Zamora y Salamanca van a cambiar esas políticas y, sobre todo, conseguir esa autonomía ansiada", ha recalcado.

Además, ha expresado su satisfacción por la labor realizada durante los últimos quince días y también por el trabajo desarrollado en las Cortes por la formación leonesista en los últimos años.

El mitin electoral del cierre de campaña ha sido presentado por el número ocho de la candidatura y autor del libro 'Autonomía Leonesa. Vías legales para conseguirla', Bernardo L. García Angulo, y, además de Alicia Gallego, han intervenido el secretario de organización de UPL y vicepresidente primero de la Diputación de León, Roberto Aller; del hasta ahora portavoz de UPL en las Cortes y actual vicesecretario general de UPL, Luis Mariano Santos.

La candidata leonesista ha cerrado la campaña "exultante de ilusión" en el mitin celebrado en un Centro Cívico de Santa María del Páramo (León), su localidad de origen y donde ejerce de alcaldesa, de la mano de los miembros de la candidatura de la formación leonesista.

