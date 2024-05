UPL muestra su disconformidad a la respuesta de Patrimonio sobre daños en Puente Romano entre Palacios y Vime, en Zamora

ZAMORA, 13 May. (EUROPA PRESS) -

UPL ha mostrado su disconformidad a la respuesta del director general de Patrimonio de la Junta, Juan Carlos Prieto, sobre los daños causados en el Puente Romano entre las localidades zamoranas de Palacios y Vime de Sanabria durante el despliegue de la fibra óptica en la zona.

La formación regionalista ha solicitado ante Patrimonio el informe arqueológico y autorización ya que la "inusual" respuesta del director general "deja bastantes dudas de que se haya actuado de forma correcta".

A través de un comunicado recogido por Europa Press, la formación ha señalado que la denuncia presentada por UPL sobre daños en el Puente Romano de Vime, por la extensión de fibra óptica ha obtenido una respuesta por parte del director general de patrimonio, "que no despeja las dudas sobre la actuación llevada a cabo, más bien añade alguna a mayores realizando una exculpación de la posible negligencia empleando subterfugios banales".

Motivo por el cual UPL, con el fin de aclarar las posibles responsabilidades, ha procedido a solicitar que se le remita el expediente donde se emitía el correspondiente informe favorable y se autorizaba por tanto la obra a realizar.

Todo ello en base a evitar que tanto la perforación, la consiguiente remoción de tierras, como el uso de maquinaria pesada para llevar a cabo las labores, pudieran causar daños estructurales, de distinta magnitud que pasaran inadvertidos en principio, incluso no apreciarse a simple vista, y que por su naturaleza pudieran presentarse a medio plazo.

UPL también ha cuestionado que desde la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de Zamora, recibida la solicitud de autorización no se considerase la opción de que dadas las características especiales del viaducto resultaría más conveniente puesto que tampoco plantaría mayores dificultades técnicas para su realización, proceder a buscar un trazado alternativo, o si en el improbable caso de que no existiera no se exigió una modificación del proyecto, para que los trabajos se realizarán mediante una canalización con las técnicas modernas mínimamente invasivas, empleando microzanjas o instalación de tuberías mediante perforación horizontal dirigida, que resultan menos lesivas para el puente.

Al mismo tiempo UPL ha pedido se le remita el informe arqueológico de los trabajos realizados, donde debe especificarse qué medidas de protección se utilizaron y quien inspeccionó que las labores se realizarán conforme proyecto técnico.