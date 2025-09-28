UPL pide instar al Gobierno que ubique en León el Centro Nacional de Ciberseguridad para crear un hub de ciberseguridad

VALLADOLID 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario UPL-Soria ¡Ya! defenderá mañana, lunes 29 de septiembre, a través de una Proposición No de Ley (PNL) a debate en la Comisión de la Presidencia instar al Gobierno que el Centro Nacional de Ciberseguridad se aloje en León, sede del INCIBE, para poder crear además un "gran hub de ciberseguridad" en esta ciudad.

Así consta en la propuesta de resolución de la PNL en la que los leonesistas recuerdan que el anteproyecto de Ley de Coordinación y Gobernanza de la Ciberseguridad incluye la creación de un Centro o Departamento Nacional de Ciberseguridad, como único responsable de dirigir, impulsar y coordinar la ciberseguridad de España.

Tras conocer que Málaga se ha postulado para ser la sede del Centro Nacional de Ciberseguridad, los leonesistas insisten en que lo "más razonable" es que se ubique en León, sede del Instituto Nacional de Ciberseguridad. "Es más que evidente que las sinergias que podrían establecerse entre ambos centros crearían un gran hub de la ciberseguridad", añaden en el texto de la PNL.

UPL apela además al Real Decreto que establece el procedimiento para determinar las sedes físicas de las entidades que pertenecen al sector público institucional que pretendía la deslocalización de sedes del sector público.

Por otro lado, la Comisión de la Presidencia debatirá otras dos PNL, una de Vox para instar a la Junta a pedir al Gobierno de España que refuerce la presencia de la Guardia Civil en el ámbito rural, y otra del PP que aboga por promover el 'compliance penal' en el sector público de la Comunidad, particularmente a las fundaciones públicas, para implantar los protocolos por los que se fijen las líneas esenciales del "Plan de Prevención de Riesgos Penales".