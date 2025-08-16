UPL reclama "todos los medios posibles" para sofocar los incendios y critica "el postureo y los intereses partidistas"

Inmuebles calcinados tras el incendio forestal, a 14 de agosto de 2025, en Villamontán de la Valduerna, León, Castilla y León (España). - Fernando Otero - Europa Press

Los leonesistas piden una "urgente comparecencia" de Mañueco cuando se controle esta "catástrofe"

Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha solicitado a la Junta de Castilla y León y al Gobierno de España que pongan "todos los medios posibles" para sofocar los incendios forestales que afectan a la Comunidad , en especial a la Región Leonesa, y ha reclamado "no enredarse en cruces de acusaciones y aparcar el postureo político e intereses partidistas".

En este marco, los leonesistas han apuntado hacia la "incapacidad" del operativo actual para extinguir los fuegos que siguen activos y ha reconocido "graves errores y carencias" en el dispositivo, según un comunicado de UPL recogido por Europa Press.

Además, los leonesistas han subrayado en "la necesidad" de invertir en prevención, con trabajos que se desarrollen durante el invierno y con un dispositivo operativo durante los doce meses del año.

No obstante, han insistido en que "ahora toca centrar todos los esfuerzos en aplacar los incendios", tras lo cual, quienes tengan responsabilidad "deberán asumirla" y reevaluarán el operativo para que "esta tragedia no se repita".

Sin embargo, UPL ha adelantado que, una vez garantizada la seguridad de las personas y localidades, deberá darse en las Cortes una "urgente comparecencia" del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y del consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones.

"Lo prioritario ahora debe ser afrontar la extrema situación con todas las fuerzas posibles. Luego habrá tiempo para exigir explicaciones y responsabilidades políticas", han remarcado.

Asimismo, la formación leonesista ha rechazado "el postureo político" de las últimas semanas, al considerar que "la trifulca con acusaciones cruzadas no hace sino incrementar el dolor de los afectados". "Lo que está en juego es la vida de las personas, sus bienes y sus proyectos de vida. No estamos para fotografías o tweets de postureo que no sirven para apagar estos fuegos", han aseverado.

Por todo ello, UPL ha reclamado que tanto la Junta como el Gobierno antepongan "la lucha contra el fuego" y movilicen todos los recursos disponibles, así como ayuda europea, para acabar con lo que califican de "catástrofe" para la Región Leonesa y la Comunidad.