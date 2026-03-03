UPL reclamará a la Junta que asuma sus competencias en servicios sociales y no las delegue en los ayuntamientos

Diferentes miembros de la candidatura de UPL a las elecciones autonómicas han visitado este martes el Centro de Día de Villaturiel encabezados por la número uno de la lista, Alicia Gallego. - UPL

LEÓN 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

Unión del Pueblo Leonés (UPL) reclamará y será "muy reivindicativa" para que exista "una apuesta decidida" por parte de la Junta en la asunción de sus competencias en servicios sociales, en vez de dejarlas recaer en los ayuntamientos.

Así lo ha defendido este martes la candidata de UPL a la Presidencia de la Junta, Alicia Gallego, durante su visita junto a miembros de su lista al Centro de Día de Villaturiel. Gallego ha alabado la "fantástica labor" que se realiza en colaboración con Asprona en un centro en el que ahora mismo se atiende a 34 personas.

Esta actividad es, según ha declarado, "esencial" para los pueblos de la zona y se realiza de la mano de siete monitores que facilitan y mejoran la calidad de vida de los mayores. La cifra de siete monitores es, según ha advertido, "muy diferente" a la que se encuentra en los centros dependientes de la Junta de Castilla y León, con cifras "muy dispares" y "sin atender a las necesidades reales".

Por este motivo, ha reclamado que "se actualicen las ratios" como marca la Ley de Servicios Sociales, algo "que no se está realizando" y que genera "un grave perjuicio" a los usuarios, según ha informado a Europa Press en un comunicado la UPL.

A ello se suma, ha puntualizado la líder leonesista, el coste que deben asumir los ayuntamientos por competencias impropias como sucede este caso de Villaturiel, con un ayuntamiento que afronta en su totalidad la inversión en mantenimiento.

"Una vez más tienen que ser los consistorios y sus corporaciones los que vengan a sostener a nuestros mayores y a la población en general con servicios que debía atender la Junta", ha sentenciado Gallego, que ha lamentado que Fernández Mañueco "defienda constantemente su mentira" de que no cierra ni cerrará consultorios médicos cuando "el claro ejemplo de lo contrario" es Villaturiel.

"NEFASTO COMPROMISO"

Allí, según ha detallado, el municipio solamente tiene abiertos cuatro de los trece consultorios con los que cuenta, lo que evidencia el "nefasto compromiso" que tienen el PP y la Junta con la sanidad rural. "Y todo ello pese a que el ayuntamiento invirtió lo necesario para poder contar con unos consultorios médicos adecuados a la atención sanitaria que se debería desarrollar en ellos", ha apostillado.

Finalmente, ha expresado la necesidad de avanzar en estas áreas para que las localidades con una población envejecida o familias jóvenes que quieren fijar su residencia en el medio rural no se encuentren con "la ausencia de servicios públicos de calidad".

Alicia Gallego también ha visitado este martes el mercado de Mansilla de las Mulas, dentro de la programación de la campaña electoral para los próximos comicios electorales del 15 de marzo.

