UPL reivindica el derecho constitucional de la Región Leonesa a su autonomía

La Unión del Pueblo Leonés (UPL), coincidiendo con el Día de la Constitución Española, ha reivindicado para la Región Leonesa ser comunidad autónoma por derecho constitucional, recordando que esta región histórica formada por las provincias de León, Salamanca y Zamora estaba oficialmente reconocida al aprobarse la Carta Magna.

En este aspecto, desde UPL han subido a sus redes sociales un vídeo con imágenes de Salamanca, Zamora, León o Ponferrada, en el que señalan que los artículos 2 y 143 de la Constitución dan derecho a la Región Leonesa a tener su propia autonomía, considerando que es "un derecho constitucional hurtando por intereses ajenos".

De este modo, los leonesistas afirman que al carecer la Región Leonesa de una comunidad autónoma propia se está privando a León, Zamora y Salamanca de "una gestión propia que facilite su desarrollo", y recuerdan el dato demográfico de que desde 1983, en que se unió bajo una misma comunidad autónoma a la Región Leonesa con parte de Castilla la Vieja, entre las tres provincias leonesas han perdido 180.000 habitantes.

Por otro lado, lamentan que la Región Leonesa estaría "sufriendo una pésima gestión por una comunidad" que dicen no sentir, haciendo alusión a ello con una imagen de un incendio forestal de este verano, siendo precisamente las provincias de León, Zamora y Salamanca en las que más hectáreas se quemaron este verano.

Asimismo, desde UPL apuntan que el hecho de que la Región Leonesa no tenga su propia autonomía conlleva estar "olvidados y sin capacidad de exigir como región sus derechos", lo que ilustran en el vídeo con una imagen de la abandonada Ruta de la Plata, que mantiene cerrados los tramos de León, Zamora y Salamanca y, con ello, encontrándose desvertebrada por tren la Región Leonesa.

En todo caso, desde Unión del Pueblo Leonés sostienen que su futuro está en sus manos y se reclama una comunidad autónoma de la Región Leonesa en el Día de la Constitución, para advertir acto seguido que no renuncian a su "derecho constitucional".