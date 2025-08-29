UPL-Soria ¡Ya! y Grupo Mixto piden una comisión de investigación para "depurar responsabilidades" por los fuegos

El procurador del Grupo Mixto Francisco Igea interviene durante el Pleno de las Cortes para informar sobre los incendios forestales en la Comunidad, en el Parlamento autonómico, a 29 de agosto de 2025, en Valladolid, Castilla y León (España) - Photogenic/Claudia Alba - Europa Press

Los grupos de la oposición UPL-Soria ¡Ya! y Grupo Mixto han registrado este viernes en las Cortes de Castilla y León la solicitud de creación de una comisión de investigación para esclarecer la gestión de los incendios forestales y "depurar las evidentes responsabilidades políticas" del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y del consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones.

Así lo han anunciado tras la comparecencia extraordinaria del presidente, en la que, a juicio de la oposición, "no se han asumido responsabilidades" ni se han ofrecido explicaciones suficientes sobre la actuación del Gobierno autonómico durante los incendios que este verano se saldaron con cuatro fallecidos y más de 170.000 hectáreas calcinadas.

El procurador de la Unión del Pueblo Leonés (UPL), Luis Mariano Santos, ha asegurado que las palabras de Mañueco "no han servido absolutamente de nada" y ha subrayado que la comisión de investigación permitirá exigir las responsabilidades que, a su juicio, el presidente y el consejero "han intentado ocultar". "Hoy han perdido la oportunidad de asumir responsabilidades políticas y lo que se está ocultando es muy grave", ha advertido.

En la misma línea, el portavoz del Grupo Mixto y procurador de Unidas Podemos, Pablo Fernández, ha calificado la gestión del Partido Popular de "criminal, homicida y negligente".

Asimismo, Fernández ha acusado a la Junta de haber "desmantelado, precarizado y privatizado los operativos de prevención y extinción de incendios" y ha calificado la comparecencia de Mañueco de "vergonzosa" por "no asumir ninguna responsabilidad, echar balones fuera e incluso intentar sacar pecho de una gestión criminal".

También el procurador del Grupo Mixto, Francisco Igea, ha considerado "insuficiente" la intervención del presidente y ha criticado "la ausencia política" del consejero de Medio Ambiente, a lo que ha insistido que mantener en el cargo al consejero convierte a Mañueco en "el único responsable de la catástrofe".

"Permanecer callado durante 16 días en la peor catástrofe ambiental de nuestro país y venir aquí sin que de la boca del señor Mañueco salga la palabra Suárez-Quiñones es incomprensible", ha reprochado.

Desde Soria ¡Ya!, José Ángel Ceña, ha criticado que la gestión fue "irresponsable" y la prevención "negligente", y ha instado a que la Mesa de las Cortes permita la apertura de la comisión de investigación.

"Aquí tienen que responder los verdaderamente responsables: Fernández Mañueco, Suárez-Quiñones y José Ángel Arranz", ha reclamado, para advertir de que si no se esclarecen ahora los hechos "al año que viene nos podemos encontrar con lo mismo o peor".

Los grupos impulsores han recordado que la solicitud ya ha sido registrada y que hay plazo suficiente para que la comisión pueda constituirse y desarrollar sus trabajos en los próximos cuatro meses. "No queremos palos en las ruedas, queremos saber qué ha pasado para solucionarlo de cara al futuro", han insistido.