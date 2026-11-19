VALLADOLID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Mixto y procuradora de UPL, Alicia Gallego, ha tachado de "cacicada" que PP y Vox vuelvan a bloquear la posibilidad de la toma en consideración de la proposición de ley del Cuerpo de Agentes Medioambientales de la Comunidad Autónoma de Castilla y León impulsada por UPL y por Soria ¡Ya! en colaboración con el sindicato CISF, tramitación que ya fue rechazada el pasado 15 de octubre en una anterior reunión de la Mesa de las Cortes.

La Mesa rechazó aceptar la tramitación de la proposición de Ley en base a un informe de la Junta de Castilla y León que calcula un gasto superior a los 11 millones anuales, junto a una serie de aspectos "técnicos", como han ratificado este jueves los portavoces parlamentarios de PP y Vox, Leticia García y David Hierro, que han coincidido en que la proposición de ley de UPL y Soria ¡Ya! tiene "afectación presupuestaria".

García y Hierro han apelado también a la actual tramitación del proyecto de presupuestos de la Comunidad para 2027 para invitar a los partidos políticos proponentes a realizar propuestas a favor de la prevención, de la protección y de la extinción de los incendios en Castilla y León.

La portavoz del Grupo Popular ha reprochado además el "ejercicio de contradicción" de UPL por enmendar a la totalidad "unos presupuestos que contemplan justamente lo que reivindica, más de 200 millones de euros para prevención y extinción de incendios, un 44 por ciento más, con un operativo que avanza hacia los doce meses al año y más de 65 millones para cuadrillas terrestres".

Por su parte, Alicia Gallego ha incidido en las críticas a PP y a Vox por volver a impedir a través de sus representantes en la Mesa de las Cortes la posibilidad de que se pueda llegar a tomar en consideración la proposición de Ley del Cuerpo de Agentes Medioambientales, texto que se llegó a tramitar y a tomar en consideración el 2 de diciembre de 2025, al final de la anterior legislatura.

"Es una cacicada en la que prefieren la política a la legalidad", ha insistido Alicia Gallego que se ha amparado en un informe jurídico de la letrada mayor que, según insiste la leonesista, establece la procedencia de tramitar la norma por no afectar al gasto, una "confrontación jurídica" que ha reconocido también David Hierro, que ha considerado además que una "iniciativa de este calado" sería más conveniente que parta del acuerdo y del diálogo de la Junta con el sector.

En este sentido, el portavoz de Vox ha recordado que en la anterior legislatura su grupo votó en contra de los dos decretos del Gobierno en minoría del PP, para prevención y extinción de incendios "porque no había hablado con el sector y porque no había presupuestos".

"No todo vale y no se pueden amparar en un presupuesto", ha defendido la proponente que ha criticado el "oportunismo político" de PP y Vox, partido este último al que ha reprochado tener un "doble discurso", uno cuando gobierna y otro cuando está en la oposición, tras lo que ha recordado que en esa situación votó a favor de la tramitación del texto que ahora no apoya.

En el mismo sentido se ha pronunciado el portavoz del Grupo Socialista, Carlos Martínez, que se ha dirigido a Vox para afear: "Una vez más donde dije digo digo Diego". Martínez ha lamentado que los de Santiago Abascal hayan apoyado ahora no tramitar el texto al que "se abrazaron" al final de la anterior legislatura cuando estaban en la oposición y era "periodo preelectoral".