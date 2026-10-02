UPTA advierte de que CyL ha perdido 440 autónomos en septiembre, con 15 trabajadores menos al día

VALLADOLID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Castilla y León ha cerrado el mes de septiembre con 182.143 trabajadores autónomos, lo que supone una pérdida de 440 afiliados en comparación con el mes de agosto, cuando contabilizaba 182.583.

Esta cifra implica que en la comunidad autónoma se ha destruido una media de 15 trabajadores por cuenta propia al día durante el pasado mes, según ha alertado la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA).

Este descenso contrasta con la evolución del trabajo autónomo a nivel nacional, donde el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) ha alcanzado los 3.480.837 afiliados tras sumar 17.088 trabajadores por cuenta propia en septiembre.

El sector del comercio ha registrado la situación más preocupante tras perder 135 autónomos en septiembre, al pasar de 32.220 a 32.085 afiliados. Desde enero de 2026, cuando el sector contaba con 32.476 trabajadores por cuenta propia, la comunidad ha perdido 391 autónomos en este ámbito, lo que representa una media de diez comercios menos cada semana durante el presente año.

El presidente de UPTA España, Eduardo Abad, ha calificado de "muy negativos" los datos autonómicos y ha cuestionado la orientación de las medidas del Ejecutivo autonómico, al considerar que las políticas del Gobierno de Mañueco "van totalmente en dirección contraria a los intereses" de los autónomos castellanos y leoneses. Asimismo, ha reclamado un "cambio de rumbo" centrado "en el pequeño comercio, el relevo generacional y el mantenimiento de la actividad en el medio rural".

Desde la organización han considerado imprescindible "reforzar el apoyo a las pequeñas actividades económicas para garantizar su continuidad, facilitar el relevo de los profesionales próximos a la jubilación y sostener el empleo en los pueblos para combatir la despoblación".

Por otro lado, los únicos sectores analizados que han presentado incrementos durante el mes de septiembre han sido educación (+109 autónomos), construcción (+86), actividades sanitarias y servicios sociales (+48) y actividades profesionales, científicas y técnicas (+45), subidas que han resultado insuficientes para compensar la pérdida general en la Comunidad.