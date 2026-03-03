UPTA pide medidas "serias" ante la falta de relevo generacional que compromete la viabilidad económica en CyL

El presidente nacional de UPTA, Eduardo Abad, (i) y el secretario general de UGT Castilla y León, Óscar Lobo. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), Eduardo Abad, ha reclamado la puesta en marcha de medidas "serias" y una política "urgente" para solucionar el problema de la falta de relevo generacional, que supone un problema "brutal" en la prestación de servicios que prestan los autónomos, sobre todo en los ámbitos rurales, que cada vez estarán más "vaciados".

Abad, tras un encuentro con el secretario general de UGT Castilla y León, Óscar Lobo, ha reconocido que en febrero se han ganado 193 autónomos en la Comunidad con respecto al mes anterior, pero en los últimos tres años se han perdido "la friolera" de 7.800, lo que supone un problema estructural que afecta sobre todo al comercio.

Según los datos de la organización, el año pasado en Castilla y León se cerraron tres comercios al día en los últimos tres años, pero en 2025 se superó la media y lo hicieron nueve diariamente.

Eduardo Abad ha incidido en que esto supone un problema "auténticamente brutal" desde el punto de vista de los servicios que prestan los autónomos, sobre todo en los ámbitos más "ruralizados", donde "acucia más", ya que si en Valladolid, que es la provincia más poblada, se pierde el 4 por ciento de autónomos, en otras como Zamora o Palencia sube hasta el 8 y el 9,5 por ciento, respectivamente.

El presidente de UPTA ha afirmado que el comercio "languidece" y cada día tiene más dificultades para competir contra las grandes superficies o el mercado online, en definitiva, para "sobrevivir", por lo que "no les falta razón" para salir a la calle a protestar como este lunes hicieron en varias ciudades.

Sin embargo, ha aclarado que Castilla y León tiene "un problema mayor" ya que el 17 pro ciento de los autónomos de Castilla y León se van a jubilar en los próximos tres años, lo que supone que cerrarán su actividad económica 30.000 personas.

Por ello, considera "urgente" diseñar una política de relevo generacional que esté "en el centro" de las políticas de empleo y del Diálogo Social que el nuevo gobierno de Castilla y León que salga de las urnas desarrolle para poder combatir una situación que considera "tremenda".

En esta línea, considera que este es "el verdadero problema de viabilidad económica" de los próximos años tanto en Castilla y León como en el conjunto del Estado, donde también el dato es "escalofriante", con más de 700.000 autónomos que ya han cumplido 62 años y en la Comunidad casi 31.000 alcanzan los 63, es decir, se está "a las puertas de una jubilación masiva" y "pasa desapercibido para la gran mayoría de los partidos políticos".

PROPUESTAS A LOS PARTIDOS

Por eso, tanto UPTA como UGT han hecho un llamamiento a los candidatos que se presentan a las elecciones del 15 de marzo porque se está jugando todo "a una misma baza".

"Por lo tanto, esto es un problema brutal desde el punto de vista de la viabilidad económica que va a llevar, primero, a que el ámbito rural sea cada vez más vaciado", ha insistido el presidente de UPTA, quien ha advertido de que un pueblo sin servicios está "condenado a morir".

Por ello, presentarán su propuesta, un Plan de Intervención para el periodo 2026-2030, a todos los partidos políticos "que aceptan que el Diálogo Social es el camino para poder mejorar desde el punto de vista económico, social".

En este sentido, se ha referido sin nombrarlo a Vox, cuando dice que parece que no hacen falta inmigrantes en Castilla y León para poder mantener la estructura económica, pese a unos datos "absolutamente cabezotas" que indican que la Comunidad solamente tiene un 6 por ciento de trabajadores por cuenta propia que son inmigrantes frente al 14 por ciento nacional.

"Desgraciadamente, para ellos, también van a ser fundamentales los inmigrantes a la hora de desarrollar un papel fundamental en el relevo generacional, ha afirmado el máximo responsable de UPTA, quien ha incidido en que se produce un cambio de modelo hacia puestos de alta cualificación y se abandona un sector que estaba "atomizado".

Así, ante la necesidad de contar con comercios y servicios para poder vivir en el ámbito rural, ha asegurado que "obligatoriamente" será necesario que lleguen personas de fuera.

Entre sus propuestas, UPTA ha destacado el refuerzo de todo lo que tiene que ver con el área fiscal, algo que pedirán a los partidos políticos, porque ha afirmado que "montar" un pequeño negocio en el ámbito rural "tiene que tener ventajas fiscales que sean ventajas verdaderamente competitivas".

"CERO FISCALIDAD" AL INICIO

Por eso, ha reclamado que durante los tres primeros años de vida de un pequeño negocio en el ámbito rural en poblaciones de menos de 5.000 habitantes tengan "cero fiscalidad" y ha añadido que también han pedido a todos los grupos con representación en las Cortes de Castilla y León una rebaja de 5 puntos en el tramo autonómico del IRPF, lo que supondría 800 euros de ahorro, así como otro 5 por ciento estatal.

"Son propuestas sencillas, razonables y son propuestas que además creemos que tienen que fijar el eje fundamental de un proyecto político distinto que cambie", ha agregado Abad, quien también ha exigido que los autónomos no sean "un elemento arrojadizo de utilización política" y se niegan a ser partícipes de la "manipulación" que se lleva a cabo "por parte de la ultraderecha en Castilla y León", a la que ha acusado de decir "medias verdades" y de "falsear datos" sin poner "ni una sola propuesta encima de la mesa". Pero ha aseverado que no sólo en su programa, en el resto sólo han encontrado "teórica" pero no "práctica".

En el marco de la rueda de prensa, Óscar Lobo ha señalado también que Castilla y León tiene un "problema estructural" de falta de población y en la próxima década tendría que crecer en un millón de habitantes "para no perder el tren y el ritmo" del país, donde el número de habitantes se ha incrementado en 12 millones y en Castilla y León hay 200.000 menos.

Además, ha incidido en que es fundamental el hecho de que muchos negocios de autónomos dependen de una economía a escala y está vinculado con el poder adquisitivo de los trabajadores y de los pensionistas.

"A mejor poder adquisitivo, y lo venimos reiterando, que aquí en nuestra comunidad tenemos un salario medio inferior al conjunto de la media nacional, obviamente redundará y se beneficiará una parte importante de nuestro consumo y nuestra demanda interna", ha añadido Lobo quien, además de mostrarse convencido de que la revalorización de las pensiones redundará en beneficio de ese comercio de autónomos, ha recordado que en Castilla y León se cobra menos y se trabaja más que la media nacional, hay más contratación temporal.

Frente a ello, el secretario general de UGT Castilla y León ha apuntado que hace años que se hace un esfuerzo en el marco del Diálogo Social y de la concertación para que no haya sólo medidas fiscales, sino también que lo que se recauda también se destine a políticas públicas vayan precisamente a ayudar al trabajo autónomo.

Así, ha explicado que este año se han acordado 20 millones para el apoyo del empleo por cuenta propia pero considera "fundamental" que hay que "evolucionar" y dar "un paso más" en este año 2026 una vez que se culminen las elecciones autonómicas y cree fundamental afrontar desde una óptica diferente estos problemas estructurales mediante la concertación con el gobierno que salga de las urnas, los empresarios y los agentes sociales, además de escuchar a los autónomos.

"Pero pasa por la vía del entendimiento no pasa por la vía de la confrontación ni por políticas extremistas ni reaccionarias, ese camino ya lo hemos vivido en nuestra Comunidad autónoma y hemos visto cómo las políticas en relación a los trabajadores autónomos se adoptaron de forma unilateral y fueron un auténtico fracaso".