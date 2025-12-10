Urtasun reafirma su apoyo a un IVA cultural reducido: "Mi posición en relación con esta cuestión siempre ha sido clara"

1035035.1.260.149.20251210203313 El ministro de Cultura, Ernest Urtasun (d), participa en un acto de Izquierda Unida para exponer el trabajo del ministerio de Cultura, a 10 de diciembre de 2025, en Valladolid, Castilla y León (España). - Photogenic/Claudia Alba - Europa Press

VALLADOLID, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha defendido que el ámbito de la cultura tiene que trabajar con un IVA reducido, actualmente en el 21 por ciento y ha remarcado que su posición a este respecto "siempre ha sido clara", al tiempo que ha señalado que la fiscalidad no es una competencia del Ministerio de Trabajo, sino de otros servicios del Gobierno central.

"Mi apoyo a esta cuestión siempre ha sido clara y la vuelvo a repetir", ha incidido el titular de Cultura en declaraciones a los medios antes de participar este miércoles en un acto organizado por Izquierda Unida en la Casa Revilla de Valladolid para exponer el trabajo del Ministerio por la cultura a nivel estatal y en favor de Castilla y León.

A este respecto, ha asegurado que una de las cosas que "más daño" le hizo a la cultura fue cuando el Partido Popular decidió subir el impuesto indirecto sobre el consumo al cine y al teatro, lo cual fue un "golpe durísimo" para la actividad cultural.